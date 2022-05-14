https://ria.ru/20220514/simptomy-1788458528.html

Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней

Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней - РИА Новости, 14.05.2022

Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней

Поиск у себя симптомов всевозможных болезней называется ипохондрией — это психическое расстройство. Его разновидность — “киберипохондрия”, когда человек... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T02:15

2022-05-14T02:15

2022-05-14T02:15

общество

россия

здоровье

см-клиника

любовь крушинских

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Поиск у себя симптомов всевозможных болезней называется ипохондрией — это психическое расстройство. Его разновидность — “киберипохондрия”, когда человек пытается поставить себе диагноз по интернету. Это может вызвать даже реальные заболевания, рассказала агентству “Прайм” медицинский психолог “СМ-Клиника” Любовь Крушинских.По ее словам, ипохондрическое расстройство опасно, поскольку вызывает развитие настоящих заболеваний, в том числе сахарного диабета и повышенного артериального давления.По словам эксперта, в таких случаях велика вероятность того, что человек не только найдет у себя по интернету любые симптомы, но и начнет их самостоятельно лечить. Это может быть очень опасно — ведь эффективное лечение назначает только специалист, обращение к которому при самолечении затягивается, подчеркнула собеседница агентства.

https://ria.ru/20210525/bolezn-1733763364.html

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общество, россия, здоровье, см-клиника, любовь крушинских