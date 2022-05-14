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Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней - РИА Новости, 14.05.2022
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Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней
Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней - РИА Новости, 14.05.2022
Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней
Поиск у себя симптомов всевозможных болезней называется ипохондрией — это психическое расстройство. Его разновидность — “киберипохондрия”, когда человек... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T02:15
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общество
россия
здоровье
см-клиника
любовь крушинских
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Поиск у себя симптомов всевозможных болезней называется ипохондрией — это психическое расстройство. Его разновидность — “киберипохондрия”, когда человек пытается поставить себе диагноз по интернету. Это может вызвать даже реальные заболевания, рассказала агентству “Прайм” медицинский психолог “СМ-Клиника” Любовь Крушинских.По ее словам, ипохондрическое расстройство опасно, поскольку вызывает развитие настоящих заболеваний, в том числе сахарного диабета и повышенного артериального давления.По словам эксперта, в таких случаях велика вероятность того, что человек не только найдет у себя по интернету любые симптомы, но и начнет их самостоятельно лечить. Это может быть очень опасно — ведь эффективное лечение назначает только специалист, обращение к которому при самолечении затягивается, подчеркнула собеседница агентства.
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общество, россия, здоровье, см-клиника, любовь крушинских
02:15 14.05.2022
 
Медицинский психолог рассказала о вреде “гугления” симптомов болезней

Психолог Крушинских: ипохондрия опасна развитием сахарного диабета и повышенного давления

© Depositphotos / Julia StankevychЖенщина за компьютером
Женщина за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / Julia Stankevych
Женщина за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Поиск у себя симптомов всевозможных болезней называется ипохондрией — это психическое расстройство. Его разновидность — “киберипохондрия”, когда человек пытается поставить себе диагноз по интернету. Это может вызвать даже реальные заболевания, рассказала агентству “Прайм” медицинский психолог “СМ-Клиника” Любовь Крушинских.
По ее словам, ипохондрическое расстройство опасно, поскольку вызывает развитие настоящих заболеваний, в том числе сахарного диабета и повышенного артериального давления.
“И чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он себе нанесет. Тем сложнее ему будет выбрать из этого состояния”, — сказала Крушинских.
По словам эксперта, в таких случаях велика вероятность того, что человек не только найдет у себя по интернету любые симптомы, но и начнет их самостоятельно лечить. Это может быть очень опасно — ведь эффективное лечение назначает только специалист, обращение к которому при самолечении затягивается, подчеркнула собеседница агентства.
Мужчина в офисе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая 2021, 09:05
Мясников предупредил об опасности ипохондрии
 
ОбществоРоссияЗдоровьеСМ-КлиникаЛюбовь Крушинских
 
 
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