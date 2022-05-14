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Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 14.05.2022
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Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным
Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 14.05.2022
Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц после состоявшегося в пятницу телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:32
2022-05-14T12:31
в мире
олаф шольц
германия
россия
владимир путин
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после состоявшегося в пятницу телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по Украине. "Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Москвы, в опубликованном в субботу интервью порталу t-online.Канцлер добавил, что России "должно стать ясно", что "выход из этой ситуации лежит исключительно через договоренность с Украиной"."В какой-то момент Россия должна понять, что единственная реальная возможность отмены санкций когда-либо — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир", - сказал канцлер ФРГ.Он добавил, что западные союзники требуют вывода российских войск с территории Украины. В остальном "действует четкий принцип": Украина принимает решение по условиям мира, "мы не можем вести переговоры от их имени", сказал Шольц.В МИД РФ ранее заявляли, что "требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции". В МИД выражали надежду, что "Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо" ее самой и всей Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что цель спецоперации России по демилитаризации Украины заключается не в разделе Украины на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. Как заявил Путин, продолжение санкционной одержимости Запада неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям.
https://ria.ru/20220514/ukraina-1788478818.html
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в мире, олаф шольц, германия, россия, владимир путин
11:32 14.05.2022 (обновлено: 12:31 14.05.2022)
 
Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц: соглашение с Киевом — единственный шанс для снятия санкций с Москвы

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц . Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после состоявшегося в пятницу телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по Украине.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Москвы, в опубликованном в субботу интервью порталу t-online.
Канцлер добавил, что России "должно стать ясно", что "выход из этой ситуации лежит исключительно через договоренность с Украиной".
"В какой-то момент Россия должна понять, что единственная реальная возможность отмены санкций когда-либо — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир", - сказал канцлер ФРГ.
Он добавил, что западные союзники требуют вывода российских войск с территории Украины. В остальном "действует четкий принцип": Украина принимает решение по условиям мира, "мы не можем вести переговоры от их имени", сказал Шольц.
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В МИД РФ ранее заявляли, что "требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции". В МИД выражали надежду, что "Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо" ее самой и всей Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что цель спецоперации России по демилитаризации Украины заключается не в разделе Украины на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. Как заявил Путин, продолжение санкционной одержимости Запада неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям.
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В миреОлаф ШольцГерманияРоссияВладимир Путин
 
 
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