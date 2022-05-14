11:32 14.05.2022 (обновлено: 12:31 14.05.2022)
Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц: соглашение с Киевом — единственный шанс для снятия санкций с Москвы
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц . Архивное фото
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после состоявшегося в пятницу телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по Украине.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Москвы, в опубликованном в субботу интервью порталу t-online.
Канцлер добавил, что России "должно стать ясно", что "выход из этой ситуации лежит исключительно через договоренность с Украиной".
Он добавил, что западные союзники требуют вывода российских войск с территории Украины. В остальном "действует четкий принцип": Украина принимает решение по условиям мира, "мы не можем вести переговоры от их имени", сказал Шольц.
В МИД РФ ранее заявляли, что "требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции". В МИД выражали надежду, что "Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо" ее самой и всей Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что цель спецоперации России по демилитаризации Украины заключается не в разделе Украины на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. Как заявил Путин, продолжение санкционной одержимости Запада неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям.