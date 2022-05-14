https://ria.ru/20220514/sholts-1788499983.html

Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным

Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 14.05.2022

Шольц рассказал немецким СМИ о телефонном разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц после состоявшегося в пятницу телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:32

2022-05-14T11:32

2022-05-14T12:31

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олаф шольц

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владимир путин

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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после состоявшегося в пятницу телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил немецким СМИ, что Россия сохраняет свою позицию по Украине. "Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Москвы, в опубликованном в субботу интервью порталу t-online.Канцлер добавил, что России "должно стать ясно", что "выход из этой ситуации лежит исключительно через договоренность с Украиной"."В какой-то момент Россия должна понять, что единственная реальная возможность отмены санкций когда-либо — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир", - сказал канцлер ФРГ.Он добавил, что западные союзники требуют вывода российских войск с территории Украины. В остальном "действует четкий принцип": Украина принимает решение по условиям мира, "мы не можем вести переговоры от их имени", сказал Шольц.В МИД РФ ранее заявляли, что "требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции". В МИД выражали надежду, что "Киеву все же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо" ее самой и всей Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что цель спецоперации России по демилитаризации Украины заключается не в разделе Украины на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. Как заявил Путин, продолжение санкционной одержимости Запада неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям.

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788478818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, олаф шольц, германия, россия, владимир путин