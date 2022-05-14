Под Минском проходит учебный сбор территориальных войск
В Белоруссии проходит учебный сбор территориальных войск Минского района
Военнослужащие Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Учебный сбор территориальных войск Минского района проходит в Белоруссии, основное внимание уделяется боевой подготовке, сообщил в субботу государственный телеканал СТВ.
"Учебный сбор территориальных войск проводят в вооруженных силах Беларуси. К практическим занятиям приступили военнообязанные Минского района. Проверки войск организуются в условиях, максимально приближенных к реальным. Основное внимание - боевой подготовке. Военнообязанные выехали на полигоны, где повышают оружейные навыки. В программе - контрольные стрельбы из пистолета, автомата, а также метание гранат", - сообщили в эфире телеканала.
По его данным, в ходе сбора сформирован отдельный стрелковый батальон, проводится боевое слаживание.
"Прошли занятия по огневой подготовке, изучили оружие, прошли занятия по инженерной подготовке, радиационно-химической, биологической защите, занятия по тактико-специальной подготовке по выполнению задач территориальной обороны, чтобы люди понимали, к каким задачам они должны быть готовы. Прошла одиночная подготовка, слаживания взводов, рот, в дальнейшем - батальонов. Будем заниматься практической работой по выполнению задач", - сказал в эфире командир отдельного стрелкового батальона Дмитрий Вовк.
Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что в рамках проверки органов управления территориальной обороны с 10 мая 2022 года осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов на западе и юге Белоруссии. Отмечалось, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
В вооруженных силах Белоруссии 4 мая началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. В минобороны поясняли, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.