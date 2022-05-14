https://ria.ru/20220514/sbory-1788529807.html

Под Минском проходит учебный сбор территориальных войск

Под Минском проходит учебный сбор территориальных войск - РИА Новости, 14.05.2022

Под Минском проходит учебный сбор территориальных войск

Учебный сбор территориальных войск Минского района проходит в Белоруссии, основное внимание уделяется боевой подготовке, сообщил в субботу государственный... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:14

2022-05-14T15:14

2022-05-14T15:14

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МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Учебный сбор территориальных войск Минского района проходит в Белоруссии, основное внимание уделяется боевой подготовке, сообщил в субботу государственный телеканал СТВ."Учебный сбор территориальных войск проводят в вооруженных силах Беларуси. К практическим занятиям приступили военнообязанные Минского района. Проверки войск организуются в условиях, максимально приближенных к реальным. Основное внимание - боевой подготовке. Военнообязанные выехали на полигоны, где повышают оружейные навыки. В программе - контрольные стрельбы из пистолета, автомата, а также метание гранат", - сообщили в эфире телеканала.По его данным, в ходе сбора сформирован отдельный стрелковый батальон, проводится боевое слаживание."Прошли занятия по огневой подготовке, изучили оружие, прошли занятия по инженерной подготовке, радиационно-химической, биологической защите, занятия по тактико-специальной подготовке по выполнению задач территориальной обороны, чтобы люди понимали, к каким задачам они должны быть готовы. Прошла одиночная подготовка, слаживания взводов, рот, в дальнейшем - батальонов. Будем заниматься практической работой по выполнению задач", - сказал в эфире командир отдельного стрелкового батальона Дмитрий Вовк.Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что в рамках проверки органов управления территориальной обороны с 10 мая 2022 года осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов на западе и юге Белоруссии. Отмечалось, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.В вооруженных силах Белоруссии 4 мая началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. В минобороны поясняли, что цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии, минск