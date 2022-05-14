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Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России - РИА Новости, 14.05.2022
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Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России
Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России - РИА Новости, 14.05.2022
Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России
Лондон, вводя новые санкции против России, не ставит целью "сменить режим" в стране. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:48
2022-05-14T13:48
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великобритания
москва
лиз трасс
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лондон, вводя новые санкции против России, не ставит целью "сменить режим" в стране. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily Express."Мы не стремимся к смене режима в России. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России", — подчеркнула она.Министр добавила, что страны "Большой семерки" должны поддерживать экономическое давление на Москву до тех пор, пока не завершится спецоперация на Украине. Кроме того, она призвала добиваться независимости Европы от российских газа и нефти.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
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россия, великобритания, москва, лиз трасс
13:48 14.05.2022
 
Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России

Глава МИД Британии Трасс: санкции против России не направлены на "смену режима"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лондон, вводя новые санкции против России, не ставит целью "сменить режим" в стране. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily Express.
"Мы не стремимся к смене режима в России. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России", — подчеркнула она.
Министр добавила, что страны "Большой семерки" должны поддерживать экономическое давление на Москву до тех пор, пока не завершится спецоперация на Украине. Кроме того, она призвала добиваться независимости Европы от российских газа и нефти.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.
Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 04:50Специальная военная операция на Украине
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