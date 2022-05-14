https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788515659.html

Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России

Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России - РИА Новости, 14.05.2022

Глава МИД Британии заявила, что Лондон не намерен "сменять режим" в России

Лондон, вводя новые санкции против России, не ставит целью "сменить режим" в стране. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:48

2022-05-14T13:48

2022-05-14T13:48

россия

великобритания

москва

лиз трасс

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лондон, вводя новые санкции против России, не ставит целью "сменить режим" в стране. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Daily Express."Мы не стремимся к смене режима в России. Мы хотим окончательного прекращения конфликта при ограничении России", — подчеркнула она.Министр добавила, что страны "Большой семерки" должны поддерживать экономическое давление на Москву до тех пор, пока не завершится спецоперация на Украине. Кроме того, она призвала добиваться независимости Европы от российских газа и нефти.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе. В Великобритании повышение тарифов на газ и электричество ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.

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Станислав Ванд

россия, великобритания, москва, лиз трасс