https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788514251.html

Страны G7 пообещали расширить экономические санкции против России

Страны G7 пообещали расширить экономические санкции против России - РИА Новости, 14.05.2022

Страны G7 пообещали расширить экономические санкции против России

Страны G7 пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ, говорится в заявлении государств, слова из которого приводит агентство Франс Пресс. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:36

2022-05-14T13:36

2022-05-14T13:59

g7

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россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ, говорится в заявлении государств, слова из которого приводит агентство Франс Пресс."Мы подтверждаем нашу решимость дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию", - говорится в сообщении агентства.Лидеры стран обещают "расширить... санкционные меры, чтобы включить сектора, от которых Россия имеет особую зависимость".Государства также призвали КНР не помогать РФ, в том числе "подрывая" санкции против нее или "оправдывая" действия Москвы на Украине.Ранее МИД КНР, комментируя сообщения о давлении со стороны политиков ЕС, заявил, что Пекин придерживается независимой позиции по украинскому кризису. Кроме того, там отмечали, что Китай не является стороной кризиса на Украине и не желает, чтобы санкции коснулись КНР, имеет право защищать свои законные права и интересы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/dollar-1788466993.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

g7, в мире, россия, санкции в отношении россии