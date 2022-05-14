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В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788464683.html
В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций
В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022
В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций
Введение санкций против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, заявила в колонке для Časopis argument историк... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T04:44
2022-05-14T04:44
специальная военная операция на украине
вероника сушова-сальминен
украина
россия
евросоюз
чехия
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Введение санкций против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, заявила в колонке для Časopis argument историк Вероника Сушова-Сальминен.Она отметила, что ограничительные меры, применяемые Западом, — это политический инструмент, и их использование подтверждает невозможность разделения экономики и политики, несмотря на официальную позицию США и их союзников.Историк указала, что хотя западные правительства считают уместным перекладывать ущерб от антироссийских санкций на плечи рядовых граждан, они же отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения, так как такие действия нарушили бы законы рынка.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788389148.html
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вероника сушова-сальминен, украина, россия, евросоюз, чехия, в мире
04:44 14.05.2022
 
В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций

Чешский историк Сушова-Сальминен: меры против России говорят о двойных стандартах ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Введение санкций против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, заявила в колонке для Časopis argument историк Вероника Сушова-Сальминен.
Она отметила, что ограничительные меры, применяемые Западом, — это политический инструмент, и их использование подтверждает невозможность разделения экономики и политики, несмотря на официальную позицию США и их союзников.
"Сейчас мы видим, что политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки. Поэтому неправда, что в рынок нельзя вмешиваться или регулировать. Европейский Союз и отдельные страны, включая Чехию, сейчас всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают. Но когда речь заходит об инфляции, высокой стоимости энергии и других проблемах, те же самые политики продолжают твердить нам, что с ними невозможно бороться иначе как рыночными средствами. Похоже, имеют место двойные стандарты", — написала Сушова-Сальминен.
Историк указала, что хотя западные правительства считают уместным перекладывать ущерб от антироссийских санкций на плечи рядовых граждан, они же отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения, так как такие действия нарушили бы законы рынка.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Bloomberg: антироссийские санкции разрушают мировую алмазную промышленность
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 02:02
Британский экономист объяснил, чем грозят доллару антироссийские санкции
 
Специальная военная операция на УкраинеВероника Сушова-СальминенУкраинаРоссияЕвросоюзЧехияВ мире
 
 
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