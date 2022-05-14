В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций
Чешский историк Сушова-Сальминен: меры против России говорят о двойных стандартах ЕС
Карлов мост в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Введение санкций против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, заявила в колонке для Časopis argument историк Вероника Сушова-Сальминен.
Она отметила, что ограничительные меры, применяемые Западом, — это политический инструмент, и их использование подтверждает невозможность разделения экономики и политики, несмотря на официальную позицию США и их союзников.
"Сейчас мы видим, что политические решения с невероятной скоростью вмешиваются в экономику и регулируют рынок и торговые потоки. Поэтому неправда, что в рынок нельзя вмешиваться или регулировать. Европейский Союз и отдельные страны, включая Чехию, сейчас всячески поддерживают эту интервенцию и решительно к ней прибегают. Но когда речь заходит об инфляции, высокой стоимости энергии и других проблемах, те же самые политики продолжают твердить нам, что с ними невозможно бороться иначе как рыночными средствами. Похоже, имеют место двойные стандарты", — написала Сушова-Сальминен.
Историк указала, что хотя западные правительства считают уместным перекладывать ущерб от антироссийских санкций на плечи рядовых граждан, они же отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения, так как такие действия нарушили бы законы рынка.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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