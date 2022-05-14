https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788464683.html

В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций

В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022

В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкций

Введение санкций против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, заявила в колонке для Časopis argument историк... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T04:44

2022-05-14T04:44

2022-05-14T04:44

специальная военная операция на украине

вероника сушова-сальминен

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россия

евросоюз

чехия

в мире

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Введение санкций против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, заявила в колонке для Časopis argument историк Вероника Сушова-Сальминен.Она отметила, что ограничительные меры, применяемые Западом, — это политический инструмент, и их использование подтверждает невозможность разделения экономики и политики, несмотря на официальную позицию США и их союзников.Историк указала, что хотя западные правительства считают уместным перекладывать ущерб от антироссийских санкций на плечи рядовых граждан, они же отказываются вмешиваться в экономику ради улучшения их положения, так как такие действия нарушили бы законы рынка.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788389148.html

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вероника сушова-сальминен, украина, россия, евросоюз, чехия, в мире