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Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России - РИА Новости, 14.05.2022
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Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России
Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России - РИА Новости, 14.05.2022
Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в пятницу (по местному времени) провел встречу с представителями ряда иностранных финансовых организаций, в ходе РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T03:10
2022-05-14T03:10
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
донбасс
министерство финансов сша
вашингтон
уолли адейемо
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в пятницу (по местному времени) провел встречу с представителями ряда иностранных финансовых организаций, в ходе которой стороны обсудили введенные санкции в отношении России, а также усилия по ужесточению данных ограничений.Согласно распространенному заявлению американского минфина, в ходе встречи Адейемо "подчеркнул, что внимание его ведомства сфокусировано на борьбе с попытками уклониться от санкций". "Замглавы минфина США также довел до сведения представителей иностранных банков информацию о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск попадания под вторичные санкции", — следует из заявления.Представители финансовых институтов, в свою очередь, изложили видение адаптации своей будущей деятельности и бизнес-операций в свете конфликта на Украине и, как следствие, введенных против РФ рестрикций.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220514/strategiya-1788462526.html
https://ria.ru/20220513/ssha-1788335619.html
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владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, министерство финансов сша, вашингтон, уолли адейемо, в мире, санкции в отношении россии
03:10 14.05.2022
 
Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России

Замглавы минфина США Адейемо обсудил с иностранными банками санкции против России

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в пятницу (по местному времени) провел встречу с представителями ряда иностранных финансовых организаций, в ходе которой стороны обсудили введенные санкции в отношении России, а также усилия по ужесточению данных ограничений.
Согласно распространенному заявлению американского минфина, в ходе встречи Адейемо "подчеркнул, что внимание его ведомства сфокусировано на борьбе с попытками уклониться от санкций". "Замглавы минфина США также довел до сведения представителей иностранных банков информацию о рисках содействия такому уклонению, в том числе риск попадания под вторичные санкции", — следует из заявления.
Представители финансовых институтов, в свою очередь, изложили видение адаптации своей будущей деятельности и бизнес-операций в свете конфликта на Украине и, как следствие, введенных против РФ рестрикций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
02:05
Минфин США представил стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:41
Байдену пора забыть об Украине, пишет WP
 
Владимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаДонбассМинистерство финансов СШАВашингтонУолли АдейемоВ миреСанкции в отношении России
 
 
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