https://ria.ru/20220514/rossiya-1788524050.html
Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД
Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД
Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:38
2022-05-14T14:38
2022-05-14T14:38
в мире
россия
евросоюз
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что у нас большой объем внешней торговли. Не мы были зачинщиками введения ограничительных мер. Но если Евросоюз считает, что для него Россия как экономический и политический партнер неинтересна, то мы будем действовать рационально, исходя из новой реальности", - сказал он журналистам."Но мы это давно предвидели, поэтому сегодня главный акцент делается на развитии нашего восточного направления нашей внешней политике во всем ее многообразии", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз
Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД
МИД: Россия будет исходить из новой реальности, если ЕС она неинтересна экономически