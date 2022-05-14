https://ria.ru/20220514/rossiya-1788524050.html

Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД

Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022

Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД

Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:38

2022-05-14T14:38

2022-05-14T14:38

в мире

россия

евросоюз

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что у нас большой объем внешней торговли. Не мы были зачинщиками введения ограничительных мер. Но если Евросоюз считает, что для него Россия как экономический и политический партнер неинтересна, то мы будем действовать рационально, исходя из новой реальности", - сказал он журналистам."Но мы это давно предвидели, поэтому сегодня главный акцент делается на развитии нашего восточного направления нашей внешней политике во всем ее многообразии", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/borrel-1787863111.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, евросоюз