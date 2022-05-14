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Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
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Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД
Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2022
Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД
Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:38
2022-05-14T14:38
в мире
россия
евросоюз
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что у нас большой объем внешней торговли. Не мы были зачинщиками введения ограничительных мер. Но если Евросоюз считает, что для него Россия как экономический и политический партнер неинтересна, то мы будем действовать рационально, исходя из новой реальности", - сказал он журналистам."Но мы это давно предвидели, поэтому сегодня главный акцент делается на развитии нашего восточного направления нашей внешней политике во всем ее многообразии", - добавил он.
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в мире, россия, евросоюз
14:38 14.05.2022
 
Россия будет действовать по-новому, если ЕС она неинтересна, заявили в МИД

МИД: Россия будет исходить из новой реальности, если ЕС она неинтересна экономически

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Москва будет действовать исходя из новой реальности, если Евросоюз считает, что Россия как экономический и политический партнер ему неинтересна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы исходим из того, что у нас большой объем внешней торговли. Не мы были зачинщиками введения ограничительных мер. Но если Евросоюз считает, что для него Россия как экономический и политический партнер неинтересна, то мы будем действовать рационально, исходя из новой реальности", - сказал он журналистам.
"Но мы это давно предвидели, поэтому сегодня главный акцент делается на развитии нашего восточного направления нашей внешней политике во всем ее многообразии", - добавил он.
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