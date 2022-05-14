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Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям - РИА Новости, 14.05.2022
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Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям
Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям - РИА Новости, 14.05.2022
Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям
Вполне возможно, что Россия сможет забрать памятник Освободителям Риги после его демонтажа, заявил вице-мэр города Эдвардс Смилтенс. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:06
2022-05-14T16:06
в мире
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андрей климов
сергей лавров
латвия
день победы
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вполне возможно, что Россия сможет забрать памятник Освободителям Риги после его демонтажа, заявил вице-мэр города Эдвардс Смилтенс.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории. Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу проголосовала за снос памятника."Я думаю, что это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, те монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное место, где они сохраняются, а дальше уже принимается решение, что с ними делать. То есть вполне возможно, что если Россия хочет, то она может забрать этот памятник", - сказал Смилтенс в эфире передачи "Подробности" на радиостанции LR4.По его словам, в ускоренном порядке снос памятника может занять срок от месяца до двух.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям.
https://ria.ru/20220513/belorussiya-1788435589.html
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в мире, александр дрозденко, андрей климов, сергей лавров, латвия, день победы
16:06 14.05.2022
 
Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям

Вице-мэр Риги Смилтенс считает возможным отправить памятник освободителям города в Россию

© Sputnik / Перейти в фотобанкПамятник Освободителям в Парке Победы в Риге
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вполне возможно, что Россия сможет забрать памятник Освободителям Риги после его демонтажа, заявил вице-мэр города Эдвардс Смилтенс.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории. Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу проголосовала за снос памятника.
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 20:20
Белорусский депутат назвал снос памятника в Риге оскорблением народов СССР
"Я думаю, что это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, те монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное место, где они сохраняются, а дальше уже принимается решение, что с ними делать. То есть вполне возможно, что если Россия хочет, то она может забрать этот памятник", - сказал Смилтенс в эфире передачи "Подробности" на радиостанции LR4.
По его словам, в ускоренном порядке снос памятника может занять срок от месяца до двух.
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.
На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 18:50
Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством
 
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