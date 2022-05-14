https://ria.ru/20220514/riga-1788539531.html

Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям

Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям - РИА Новости, 14.05.2022

Вице-мэр Риги: возможно, Россия сможет забрать памятник освободителям

Вполне возможно, что Россия сможет забрать памятник Освободителям Риги после его демонтажа, заявил вице-мэр города Эдвардс Смилтенс. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:06

2022-05-14T16:06

2022-05-14T16:06

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вполне возможно, что Россия сможет забрать памятник Освободителям Риги после его демонтажа, заявил вице-мэр города Эдвардс Смилтенс.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории. Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу проголосовала за снос памятника."Я думаю, что это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, те монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное место, где они сохраняются, а дальше уже принимается решение, что с ними делать. То есть вполне возможно, что если Россия хочет, то она может забрать этот памятник", - сказал Смилтенс в эфире передачи "Подробности" на радиостанции LR4.По его словам, в ускоренном порядке снос памятника может занять срок от месяца до двух.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям.

https://ria.ru/20220513/belorussiya-1788435589.html

https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788419610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр дрозденко, андрей климов, сергей лавров, латвия, день победы