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Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов - РИА Новости, 14.05.2022
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Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов
Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов - РИА Новости, 14.05.2022
Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов
Число въезжающих работать в Москву за пять лет увеличилось на 5,5%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:27
2022-05-14T08:27
москва
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число въезжающих работать в Москву за пять лет увеличилось на 5,5%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов."Москва предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения для специалистов со всей страны. По данным Росстата, в прошлом году число въезжающих на работу в столицу составило почти 1,5 миллиона человек из других городов России – это более половины объема внутренней въездной трудовой миграции в 2021 году. При этом в другие регионы выезжали трудиться всего 12 тысяч человек. За последние пять лет число въезжающих работать в Москву увеличилось на 5,5%, в то время как трудовая эмиграция в другие регионы сократилась более чем на 60%. Это говорит об эффективной работе по созданию комфортных условий для жизни и трудовой деятельности, которая проводится нашим городом", - заявил Пуртов журналистам.Сообщается, что опрос сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие более 2,2 тысячи респондентов из всех регионов России, свидетельствует о том, что около 57% опрошенных считают Москву наиболее комфортным городом для фриланса. К трем главным преимуществам столицы респонденты отнесли большое количество рабочих проектов - 79%, развитую инфраструктуру - 63%, а также наличие стабильного интернета - 39%.
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москва, общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
08:27 14.05.2022
 
Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов

Число приезжающих работать в Москву выросло на 5,5 процента за пять лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Якиманской набережной в Москве
Прохожие на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число въезжающих работать в Москву за пять лет увеличилось на 5,5%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
"Москва предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения для специалистов со всей страны. По данным Росстата, в прошлом году число въезжающих на работу в столицу составило почти 1,5 миллиона человек из других городов России – это более половины объема внутренней въездной трудовой миграции в 2021 году. При этом в другие регионы выезжали трудиться всего 12 тысяч человек. За последние пять лет число въезжающих работать в Москву увеличилось на 5,5%, в то время как трудовая эмиграция в другие регионы сократилась более чем на 60%. Это говорит об эффективной работе по созданию комфортных условий для жизни и трудовой деятельности, которая проводится нашим городом", - заявил Пуртов журналистам.
Сообщается, что опрос сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие более 2,2 тысячи респондентов из всех регионов России, свидетельствует о том, что около 57% опрошенных считают Москву наиболее комфортным городом для фриланса. К трем главным преимуществам столицы респонденты отнесли большое количество рабочих проектов - 79%, развитую инфраструктуру - 63%, а также наличие стабильного интернета - 39%.
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