https://ria.ru/20220514/rabota-1788471760.html

Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов

Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов - РИА Новости, 14.05.2022

Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов

Число въезжающих работать в Москву за пять лет увеличилось на 5,5%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:27

2022-05-14T08:27

2022-05-14T08:27

москва

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757164615_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_183572ffb16a58136153fed0e9e9d07a.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число въезжающих работать в Москву за пять лет увеличилось на 5,5%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов."Москва предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения для специалистов со всей страны. По данным Росстата, в прошлом году число въезжающих на работу в столицу составило почти 1,5 миллиона человек из других городов России – это более половины объема внутренней въездной трудовой миграции в 2021 году. При этом в другие регионы выезжали трудиться всего 12 тысяч человек. За последние пять лет число въезжающих работать в Москву увеличилось на 5,5%, в то время как трудовая эмиграция в другие регионы сократилась более чем на 60%. Это говорит об эффективной работе по созданию комфортных условий для жизни и трудовой деятельности, которая проводится нашим городом", - заявил Пуртов журналистам.Сообщается, что опрос сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие более 2,2 тысячи респондентов из всех регионов России, свидетельствует о том, что около 57% опрошенных считают Москву наиболее комфортным городом для фриланса. К трем главным преимуществам столицы респонденты отнесли большое количество рабочих проектов - 79%, развитую инфраструктуру - 63%, а также наличие стабильного интернета - 39%.

https://ria.ru/20220502/podrabotka-1786511061.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)