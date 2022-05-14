Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/putin-1788525777.html
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены - РИА Новости, 14.05.2022
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:52
2022-05-14T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге , сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788525480.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, киев
14:52 14.05.2022 (обновлено: 15:02 14.05.2022)
 
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены

Президент Путин заявил Ниинисте, что Киев не заинтересован в конструктивном диалоге

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге , сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14:49
Путин и Ниинисте провели разговор из-за намерения Финляндии вступить в НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала