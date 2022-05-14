https://ria.ru/20220514/putin-1788525777.html

Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены

Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены - РИА Новости, 14.05.2022

Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены

Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:52

2022-05-14T14:52

2022-05-14T15:02

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге , сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788525480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, киев