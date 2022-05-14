https://ria.ru/20220514/putin-1788525777.html
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены - РИА Новости, 14.05.2022
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:52
2022-05-14T14:52
2022-05-14T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге , сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788525480.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, киев
14:52 14.05.2022 (обновлено: 15:02 14.05.2022)
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены
Президент Путин заявил Ниинисте, что Киев не заинтересован в конструктивном диалоге