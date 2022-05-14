https://ria.ru/20220514/putin-1788525577.html

Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным

Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным - РИА Новости, 14.05.2022

Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным

Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:50

2022-05-14T14:50

2022-05-14T15:33

финляндия

владимир путин

политика

саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет, сообщает пресс-служба Кремля."отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220514/putin-1788525777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, владимир путин, политика, саули ниинисте, россия