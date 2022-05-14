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Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным - РИА Новости, 14.05.2022
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Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным
Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным - РИА Новости, 14.05.2022
Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:50
2022-05-14T15:33
финляндия
владимир путин
политика
саули ниинисте
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет, сообщает пресс-служба Кремля."отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - говорится в сообщении.
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финляндия, владимир путин, политика, саули ниинисте, россия
14:50 14.05.2022 (обновлено: 15:33 14.05.2022)
 
Путин заявил, что отказ от политики военного нейтралитета был бы ошибочным

Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от военного нейтралитета и вступление в НАТО

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности Финляндии нет, сообщает пресс-служба Кремля.
"отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14:52Специальная военная операция на Украине
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены
 
ФинляндияВладимир ПутинПолитикаСаули НиинистеРоссия
 
 
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