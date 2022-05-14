https://ria.ru/20220514/pshenitsa-1788468213.html

Индия запретила экспорт пшеницы

Индия запретила экспорт пшеницы - РИА Новости, 14.05.2022

Индия запретила экспорт пшеницы

Индия запретила экспорт пшеницы, запрет вступает в силу немедленно, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T07:26

2022-05-14T07:26

2022-05-14T07:26

в мире

индия

украина

черное море

оон

пшеница

нью-дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Индия запретила экспорт пшеницы, запрет вступает в силу немедленно, сообщило министерство торговли и промышленности Индии.Министерство отметило, что экспорт будет разрешен "в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", а также на основании разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран в области продовольственной безопасности "на основе запроса их правительств"."Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой…, правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы", — сообщило министерство.Ранее власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021-2022 году, сократив его на 5,7%, до 105 миллиона тонн, в связи с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.Как сообщал официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220513/pshenitsa-1788370588.html

https://ria.ru/20220512/selkhozproduktsiya-1788184054.html

индия

украина

черное море

нью-дели

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в мире, индия, украина, черное море, оон, пшеница, нью-дели