https://ria.ru/20220514/proverka-1788586382.html

Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов

Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов - РИА Новости, 14.05.2022

Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов

Телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования, если оно будет выявлено, то журналистку могут признать иноагентом, сообщил РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T19:46

2022-05-14T19:46

2022-05-14T19:47

ксения собчак

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования, если оно будет выявлено, то журналистку могут признать иноагентом, сообщил общественник Александр Ионов."Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция "Осторожно, новости". Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом", - написал Ионов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html

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2022

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ксения собчак