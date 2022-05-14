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Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов - РИА Новости, 14.05.2022
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Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов - РИА Новости, 14.05.2022
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов
Телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования, если оно будет выявлено, то журналистку могут признать иноагентом, сообщил РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:46
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования, если оно будет выявлено, то журналистку могут признать иноагентом, сообщил общественник Александр Ионов."Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция "Осторожно, новости". Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом", - написал Ионов в своем Telegram-канале.
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ксения собчак
19:46 14.05.2022 (обновлено: 19:47 14.05.2022)
 
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов

Общественник Ионов сообщил, что Собчак проверят на предмет иностранного финансирования

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования, если оно будет выявлено, то журналистку могут признать иноагентом, сообщил общественник Александр Ионов.
"Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция "Осторожно, новости". Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом", - написал Ионов в своем Telegram-канале.
Любовь Соболь* - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:42
Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов
 
Ксения Собчак
 
 
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