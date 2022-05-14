https://ria.ru/20220514/proverka-1788586382.html
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов - РИА Новости, 14.05.2022
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов
Телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования, если оно будет выявлено, то журналистку могут признать иноагентом, сообщил РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:46
2022-05-14T19:46
2022-05-14T19:47
ксения собчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802756_88:0:2681:1459_1920x0_80_0_0_600ff9007196fd55a3e20e1515435f80.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак проверят на предмет возможного иностранного финансирования, если оно будет выявлено, то журналистку могут признать иноагентом, сообщил общественник Александр Ионов."Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция "Осторожно, новости". Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом", - написал Ионов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802756_312:0:2268:1467_1920x0_80_0_0_972bfae62905885c52c2c753188b5b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения собчак
19:46 14.05.2022 (обновлено: 19:47 14.05.2022)
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования, сообщил Ионов
Общественник Ионов сообщил, что Собчак проверят на предмет иностранного финансирования