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В Киеве возобновили работу 37 иностранных посольств, заявил Зеленский - РИА Новости, 14.05.2022
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В Киеве возобновили работу 37 иностранных посольств, заявил Зеленский
В Киеве возобновили работу 37 иностранных посольств, заявил Зеленский - РИА Новости, 14.05.2022
В Киеве возобновили работу 37 иностранных посольств, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что 37 иностранных посольств возобновили работу в Киеве. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T00:46
2022-05-14T00:46
в мире
владимир путин
киев
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что 37 иностранных посольств возобновили работу в Киеве.В феврале ряд посольств приостановили работу в Киеве в связи с ситуацией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, киев, украина, россия, владимир зеленский
00:46 14.05.2022
 
В Киеве возобновили работу 37 иностранных посольств, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский: в Киеве возобновили работу 37 иностранных посольств

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что 37 иностранных посольств возобновили работу в Киеве.
В феврале ряд посольств приостановили работу в Киеве в связи с ситуацией на Украине.
"Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве", — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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