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Хуснуллин сообщил о начале помощи ЛНР в восстановлении инфраструктуры

Хуснуллин сообщил о начале помощи ЛНР в восстановлении инфраструктуры - РИА Новости, 14.05.2022

Хуснуллин сообщил о начале помощи ЛНР в восстановлении инфраструктуры

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начавшейся помощи Луганской народной республике (ЛНР) в восстановлении инфраструктуры, в планах ремонт жилья и дорог. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T21:56

2022-05-14T21:56

2022-05-14T21:57

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

донбасс

лнр

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начавшейся помощи Луганской народной республике (ЛНР) в восстановлении инфраструктуры, в планах ремонт жилья и дорог."Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры! Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале,"Это только первый шаг - будем активно взаимодействовать с Республикой и дальше!" - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/komendatura-1788512306.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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украина, луганская народная республика, донбасс, лнр