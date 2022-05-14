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Более миллиона человек посетили федеральные музеи в майские праздники - РИА Новости, 14.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220514/petergof-1788517149.html
Более миллиона человек посетили федеральные музеи в майские праздники
Более миллиона человек посетили федеральные музеи в майские праздники - РИА Новости, 14.05.2022
Более миллиона человек посетили федеральные музеи в майские праздники
Подведомственные Минкультуры России музеи с 1 по 10 мая 2022 года посетили свыше 1 миллиона человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:58
2022-05-14T13:58
культура
новости культуры
россия
петергоф (музей)
музей мирового океана
владимиро-суздальский музей-заповедник
государственный русский музей
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подведомственные Минкультуры России музеи с 1 по 10 мая 2022 года посетили свыше 1 миллиона человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры."Подведомственные Минкультуры России музеи с 1 по 10 мая 2022 года посетило свыше 1 миллиона человек, лидером по посещаемости стал Государственный музей-заповедник "Петергоф", гостями которого стали более 282 тысяч человек", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что значительные показатели продемонстрировали и другие ведущие федеральные музеи, такие как Государственный музей-заповедник "Царское Село", в майские праздники его посетило более 157 тысяч человек, Государственный Русский музей — более 122 тысяч человек, Эрмитаж принял почти 95 тысяч человек, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина посетили почти 44 тысяч.Федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах, тоже пользуются популярностью."Традиционно популярностью у посетителей пользуются федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах. Так, Владимиро-Суздальский музей-заповедник в майские праздники посетило более 86 тысяч человек, а музей-заповедник "Сталинградская битва" — более 55 тысяч человек. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник принял почти 50 тысяч, а Музей Мирового океана — около 40 тысяч человек", - добавили в пресс-службе министерства.В праздничные дни в музеях была подготовлена насыщенная программа. Во многие учреждения вход был бесплатным.
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новости культуры, россия, петергоф (музей), музей мирового океана, владимиро-суздальский музей-заповедник, государственный русский музей
13:58 14.05.2022
 
Более миллиона человек посетили федеральные музеи в майские праздники

Более миллиона человек посетили федеральные музеи с 1 по 10 мая, лидером стал "Петергоф"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Посетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Посетители фотографируют фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подведомственные Минкультуры России музеи с 1 по 10 мая 2022 года посетили свыше 1 миллиона человек, сообщили в пресс-службе министерства культуры.
"Подведомственные Минкультуры России музеи с 1 по 10 мая 2022 года посетило свыше 1 миллиона человек, лидером по посещаемости стал Государственный музей-заповедник "Петергоф", гостями которого стали более 282 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что значительные показатели продемонстрировали и другие ведущие федеральные музеи, такие как Государственный музей-заповедник "Царское Село", в майские праздники его посетило более 157 тысяч человек, Государственный Русский музей — более 122 тысяч человек, Эрмитаж принял почти 95 тысяч человек, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина посетили почти 44 тысяч.
Федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах, тоже пользуются популярностью.
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"Традиционно популярностью у посетителей пользуются федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах. Так, Владимиро-Суздальский музей-заповедник в майские праздники посетило более 86 тысяч человек, а музей-заповедник "Сталинградская битва" — более 55 тысяч человек. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник принял почти 50 тысяч, а Музей Мирового океана — около 40 тысяч человек", - добавили в пресс-службе министерства.
В праздничные дни в музеях была подготовлена насыщенная программа. Во многие учреждения вход был бесплатным.
 
КультураНовости культурыРоссияПетергоф (музей)Музей Мирового океанаВладимиро-Суздальский музей-заповедникГосударственный Русский музей
 
 
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