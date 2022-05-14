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День 80-й спецоперации России: переговоры Путина с президентом Финляндии - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/peregovory-1788608996.html
День 80-й спецоперации России: переговоры Путина с президентом Финляндии
День 80-й спецоперации России: переговоры Путина с президентом Финляндии - РИА Новости, 14.05.2022
День 80-й спецоперации России: переговоры Путина с президентом Финляндии
За 80-й день российской спецоперации на Украине авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск противника, а российские артиллерия и... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:49
2022-05-14T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
g7
нато
евросоюз
украина
финляндия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За 80-й день российской спецоперации на Украине авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск противника, а российские артиллерия и ракетные войска поразили 28 артиллерийских подразделений Украины.В субботу президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Финляндии по поводу инициативы страны по вступлению в НАТО.Ход операцииЗа 80-й день авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, а также одну ракету "Точка-У" и 3 снаряда РСЗО "Смерч". Российские артиллерия и ракетные войска поразили 28 артиллерийских подразделений Украины, в том числе пусковую установку РСЗО "Смерч", три бункера и 178 районов скопления живой силы и техники, добавил Конашенков.Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, заявили в Минобороны России.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов.За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировались 19 378 человек, из которых 2297 детей, за всё время с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли уже 1 279 619 человек, среди которых 221 111 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы более 430 тонн гуманитарной помощи, добавил Мизинцев. Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских средств. Всего проведены 1009 гуманитарных акций.Кроме того, официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.Путин говорит с НиинистеПрезидент РФ Владимир Путин по инициативе Финляндии созвонился с президентом страны Саули Ниинистё, стороны провели откровенный обмен мнениями в связи с объявленным намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.Президент РФ также заявил финскому коллеге, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, так как Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге.Позже финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО.Официальный представитель и главный советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил в субботу, что Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее в этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что большинство жителей Турции просят правительство блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).Медведев о G7, Грушко об Украине в ЕСЕсли Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению и показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой, заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко.В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России плевать на непризнание изменения границ Украины со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей.
https://ria.ru/20220514/unichtozhenie-1788592048.html
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в мире, g7, нато, евросоюз, украина, финляндия, ситуация в днр и лнр, саули ниинисте, мевлют чавушоглу, турция, дмитрий медведев
23:49 14.05.2022 (обновлено: 23:51 14.05.2022)
 
День 80-й спецоперации России: переговоры Путина с президентом Финляндии

День 80-й спецоперации России: переговоры Путина с президентом Финляндии

© Flickr / daneen_volФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Flickr / daneen_vol
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За 80-й день российской спецоперации на Украине авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск противника, а российские артиллерия и ракетные войска поразили 28 артиллерийских подразделений Украины.
В субботу президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Финляндии по поводу инициативы страны по вступлению в НАТО.
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:12Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила 33 района сосредоточения войск Украины

Ход операции

За 80-й день авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские средства ПВО в течение дня сбили 6 украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, а также одну ракету "Точка-У" и 3 снаряда РСЗО "Смерч". Российские артиллерия и ракетные войска поразили 28 артиллерийских подразделений Украины, в том числе пусковую установку РСЗО "Смерч", три бункера и 178 районов скопления живой силы и техники, добавил Конашенков.
Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец и пытавшуюся переправиться бронетехнику противника, заявили в Минобороны России.
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:15Специальная военная операция на Украине
Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и ракету "Точка-У"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении завода "Заря" в Рубежном от украинских националистов.
За прошедшие сутки в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировались 19 378 человек, из которых 2297 детей, за всё время с начала специальной военной операции на территорию РФ прибыли уже 1 279 619 человек, среди которых 221 111 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях Украины в субботу проходят пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению будут переданы более 430 тонн гуманитарной помощи, добавил Мизинцев. Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 19 910 тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских средств. Всего проведены 1009 гуманитарных акций.
Кроме того, официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 19:42Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал об освобождении завода "Заря" в Рубежном

Путин говорит с Ниинисте

Президент РФ Владимир Путин по инициативе Финляндии созвонился с президентом страны Саули Ниинистё, стороны провели откровенный обмен мнениями в связи с объявленным намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 14:52Специальная военная операция на Украине
Путин заявил Ниинисте, что переговоры с Украиной фактически приостановлены
Президент РФ также заявил финскому коллеге, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, так как Киев не заинтересован в серьезном и конструктивном диалоге.
Позже финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен заявила, что Финляндия готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО.
Официальный представитель и главный советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил в субботу, что Турция не закрывает дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее в этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что большинство жителей Турции просят правительство блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:46
Чавушоглу: большинство турок просят блокировать членство Финляндии в НАТО

Медведев о G7, Грушко об Украине в ЕС

Если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению и показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой, заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России плевать на непризнание изменения границ Украины со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:29
Медведев иронично отреагировал на заявления G7 о санкциях
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреG7НАТОЕвросоюзУкраинаФинляндияСитуация в ДНР и ЛНРСаули НиинистеМевлют ЧавушоглуТурцияДмитрий Медведев
 
 
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