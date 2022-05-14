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США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022
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США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, но при условии прекращения боевых действий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:20
2022-05-14T23:20
в мире
донбасс
украина
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, но при условии прекращения боевых действий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе - отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье - "покаяться за все содеянное", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/antonov-1788603423.html
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в мире, донбасс, украина, сша, анатолий антонов
23:20 14.05.2022
 
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне

Посол Антонов: США подталкивают Россию к переговорам с Украиной в случае прекращения боев

© РИА Новости / Максим БлиновПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, но при условии прекращения боевых действий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе - отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье - "покаяться за все содеянное", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 22:23
США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов
 
В миреДонбассУкраинаСШААнатолий Антонов
 
 
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