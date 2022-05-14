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США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 14.05.2022
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, но при условии прекращения боевых действий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:20
2022-05-14T23:20
2022-05-14T23:20
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, но при условии прекращения боевых действий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе - отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье - "покаяться за все содеянное", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донбасс, украина, сша, анатолий антонов
США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, заявил посол в Вашингтоне
Посол Антонов: США подталкивают Россию к переговорам с Украиной в случае прекращения боев
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США подталкивают Россию к переговорам с Украиной, но при условии прекращения боевых действий, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе - отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье - "покаяться за все содеянное", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.