Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве
Президент Белоруссии Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 16 мая глава государства примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.
Отмечается, что помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.
"В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением", - добавили в пресс-службе.