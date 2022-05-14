https://ria.ru/20220514/peregovory-1788498557.html

Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве

Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве - РИА Новости, 14.05.2022

Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:23

2022-05-14T11:23

2022-05-14T11:23

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

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россия

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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая."Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 16 мая глава государства примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.Отмечается, что помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы."В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением", - добавили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, одкб, россия, политика