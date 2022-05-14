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Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве - РИА Новости, 14.05.2022
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Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве
Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве - РИА Новости, 14.05.2022
Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:23
2022-05-14T11:23
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
одкб
россия
политика
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая."Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 16 мая глава государства примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.Отмечается, что помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы."В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением", - добавили в пресс-службе.
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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, одкб, россия, политика
11:23 14.05.2022
 
Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Лукашенко проведет переговоры с Путиным в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 16 мая глава государства примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.
Отмечается, что помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.
"В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением", - добавили в пресс-службе.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
10:08
Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинОДКБРоссияПолитика
 
 
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