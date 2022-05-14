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В Великобритании зафиксировали два новых случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 14.05.2022
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В Великобритании зафиксировали два новых случая заражения оспой обезьян
В Великобритании зафиксировали два новых случая заражения оспой обезьян - РИА Новости, 14.05.2022
В Великобритании зафиксировали два новых случая заражения оспой обезьян
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало еще два случая заражения человека оспой обезьян, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:24
2022-05-14T15:51
в мире
англия
лондон
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ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало еще два случая заражения человека оспой обезьян, говорится в сообщении ведомства.Ранее британские медики сообщили о первом инциденте в Англии."В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме. Они не связаны с предыдущим подтвержденным случаем, о котором было объявлено 7 мая. Где и как они заразились, остается предметом расследования", — отмечается в заявлении.В британском Агентстве по здравоохранению добавили, что один из зараженных оспой обезьян пациентов сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, а второй изолирован и в настоящее время не требует стационарного лечения."В качестве меры предосторожности эксперты UKHSA тесно сотрудничают с коллегами из Национальной службы здравоохранения и будут связываться с людьми, которые могли находиться в тесном контакте с пациентами, чтобы предоставить информацию и медицинские рекомендации", — добавили в UKHSA.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи вируса населению в целом очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, англия, лондон
12:24 14.05.2022 (обновлено: 15:51 14.05.2022)
 
В Великобритании зафиксировали два новых случая заражения оспой обезьян

В Великобритании зафиксировали два новых случая заражения людей оспой обезьян

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра
Сотрудник Диагностического центра - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра. Архивное фото
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ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало еще два случая заражения человека оспой обезьян, говорится в сообщении ведомства.
Ранее британские медики сообщили о первом инциденте в Англии.
Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме. Они не связаны с предыдущим подтвержденным случаем, о котором было объявлено 7 мая. Где и как они заразились, остается предметом расследования", — отмечается в заявлении.
В британском Агентстве по здравоохранению добавили, что один из зараженных оспой обезьян пациентов сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, а второй изолирован и в настоящее время не требует стационарного лечения.
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"В качестве меры предосторожности эксперты UKHSA тесно сотрудничают с коллегами из Национальной службы здравоохранения и будут связываться с людьми, которые могли находиться в тесном контакте с пациентами, чтобы предоставить информацию и медицинские рекомендации", — добавили в UKHSA.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В ведомстве указали, что инфекция может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком, однако риск передачи вируса населению в целом очень низкий.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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