В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
Hill: Путин посчитал неуважением к России пренебрежение Запада к Мюнхенской речи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты Hill обозреватель Харлан Ульман.
Автор статьи напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру.
"На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой", — пояснил Ульман.
Публицист считает, что президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы.
В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".