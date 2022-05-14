https://ria.ru/20220514/oshibka-1788465270.html

В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина

В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина - РИА Новости, 14.05.2022

В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты Hill... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:06

2022-05-14T05:06

2022-05-14T05:06

в мире

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

восточная европа

нато

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты Hill обозреватель Харлан Ульман.Автор статьи напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру.Публицист считает, что президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы."Как очевидно, Путин решил, что США и НАТО проявили неуважение и проигнорировали его слова, что усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России", — заключил Ульман.В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html

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сша

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в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, восточная европа, нато