Рейтинг@Mail.ru
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/oshibka-1788465270.html
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина - РИА Новости, 14.05.2022
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты Hill... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T05:06
2022-05-14T05:06
в мире
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
восточная европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/03/1526470361_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2f23173746885c100c7a4acd7d2512e2.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты Hill обозреватель Харлан Ульман.Автор статьи напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру.Публицист считает, что президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы."Как очевидно, Путин решил, что США и НАТО проявили неуважение и проигнорировали его слова, что усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России", — заключил Ульман.В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".
https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html
https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html
россия
сша
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/03/1526470361_1000:0:3000:1500_1920x0_80_0_0_bd71d2588b077709099cd6aba0f5bcec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, восточная европа, нато
05:06 14.05.2022
 
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина

Hill: Путин посчитал неуважением к России пренебрежение Запада к Мюнхенской речи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты Hill обозреватель Харлан Ульман.
Автор статьи напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру.

"На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой", — пояснил Ульман.

Публицист считает, что президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы.
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:00
"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО
"Как очевидно, Путин решил, что США и НАТО проявили неуважение и проигнорировали его слова, что усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России", — заключил Ульман.
В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России"
 
В миреВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСШАВосточная ЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала