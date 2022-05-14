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Орбиту МКС подняли на 1,9 километра перед прибытием "Прогресса МС-20" - РИА Новости, 14.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220514/orbita-1788600041.html
Орбиту МКС подняли на 1,9 километра перед прибытием "Прогресса МС-20"
Орбиту МКС подняли на 1,9 километра перед прибытием "Прогресса МС-20" - РИА Новости, 14.05.2022
Орбиту МКС подняли на 1,9 километра перед прибытием "Прогресса МС-20"
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 14 мая подняли на 1,9 километра перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-20" к станции, РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T21:37
2022-05-14T21:59
наука
дмитрий рогозин
байконур (город)
донецкая народная республика
роскосмос
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 14 мая подняли на 1,9 километра перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-20" к станции, сообщает "Роскосмос"."Несколько минут назад высота орбиты Международной космической станции была скорректирована перед запуском корабля "Прогресс МС-20", - сообщили в Telegram-канале госкорпорации.Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции была проведена для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-20".Двигатели грузового корабля "Прогресса МС-18" в 21.05 мск включились на 659 секунд и выдали импульс 1,1 м/с. После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,9 км и составила 418,22 километра.Запуск грузовика "Прогресс МС-20" к МКС запланирован на 3 июня 2022 года с Байконура. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса.
https://ria.ru/20220514/korabl-1788505045.html
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дмитрий рогозин, байконур (город), донецкая народная республика, роскосмос
21:37 14.05.2022 (обновлено: 21:59 14.05.2022)
 
Орбиту МКС подняли на 1,9 километра перед прибытием "Прогресса МС-20"

Роскосмос: орбиту МКС подняли на 1,9 километра перед прибытием "Прогресса МС-20"

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 14 мая подняли на 1,9 километра перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-20" к станции, сообщает "Роскосмос".
"Несколько минут назад высота орбиты Международной космической станции была скорректирована перед запуском корабля "Прогресс МС-20", - сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции была проведена для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-20".
Двигатели грузового корабля "Прогресса МС-18" в 21.05 мск включились на 659 секунд и выдали импульс 1,1 м/с. После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,9 км и составила 418,22 километра.
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"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС по еще более короткой схеме
Запуск грузовика "Прогресс МС-20" к МКС запланирован на 3 июня 2022 года с Байконура. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам. На головной обтекатель ракеты будут нанесены флаги ДНР, ЛНР и изображение храброй украинской бабушки, которая с флагом СССР отказалась принимать продукты от украинских военных. На вторую ступень ракеты-носителя будет нанесена надпись "Донбасс".
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин также заявлял, что пригласит на этот пуск детей с Донбасса.
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НаукаДмитрий РогозинБайконур (город)Донецкая Народная РеспубликаРоскосмос
 
 
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