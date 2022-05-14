https://ria.ru/20220514/oon-1788541975.html
Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН
Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН - РИА Новости, 14.05.2022
Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН
Страны G7 привержены реформе СБ ООН, а также обеспокоены из-за "злоупотребления" Россией своим положением постоянного члена СБ ООН. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:17
2022-05-14T16:17
2022-05-14T16:17
в мире
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены реформе СБ ООН, а также обеспокоены из-за "злоупотребления" Россией своим положением постоянного члена СБ ООН."Мы вновь заявляем о своей приверженности реформе Совета безопасности ООН. Мы глубоко обеспокоены злоупотреблением Россией своим положением постоянного члена СБ ООН, особенно в контексте ее агрессии против Украины", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет безопасности оон, оон
Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН
Страны G7 привержены реформе СБ ООН и обеспокоены "злоупотреблениями" Россией статусом