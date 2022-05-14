https://ria.ru/20220514/oon-1788541975.html

Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН

Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН - РИА Новости, 14.05.2022

Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН

Страны G7 привержены реформе СБ ООН, а также обеспокоены из-за "злоупотребления" Россией своим положением постоянного члена СБ ООН. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:17

2022-05-14T16:17

2022-05-14T16:17

в мире

россия

совет безопасности оон

оон

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены реформе СБ ООН, а также обеспокоены из-за "злоупотребления" Россией своим положением постоянного члена СБ ООН."Мы вновь заявляем о своей приверженности реформе Совета безопасности ООН. Мы глубоко обеспокоены злоупотреблением Россией своим положением постоянного члена СБ ООН, особенно в контексте ее агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220428/reforma-1786031839.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, совет безопасности оон, оон