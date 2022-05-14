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Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН - РИА Новости, 14.05.2022
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Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН
Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН - РИА Новости, 14.05.2022
Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН
Страны G7 привержены реформе СБ ООН, а также обеспокоены из-за "злоупотребления" Россией своим положением постоянного члена СБ ООН. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:17
2022-05-14T16:17
в мире
россия
совет безопасности оон
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены реформе СБ ООН, а также обеспокоены из-за "злоупотребления" Россией своим положением постоянного члена СБ ООН."Мы вновь заявляем о своей приверженности реформе Совета безопасности ООН. Мы глубоко обеспокоены злоупотреблением Россией своим положением постоянного члена СБ ООН, особенно в контексте ее агрессии против Украины", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, совет безопасности оон, оон
16:17 14.05.2022
 
Страны G7 заявили о приверженности реформе СБ ООН

Страны G7 привержены реформе СБ ООН и обеспокоены "злоупотреблениями" Россией статусом

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены реформе СБ ООН, а также обеспокоены из-за "злоупотребления" Россией своим положением постоянного члена СБ ООН.
"Мы вновь заявляем о своей приверженности реформе Совета безопасности ООН. Мы глубоко обеспокоены злоупотреблением Россией своим положением постоянного члена СБ ООН, особенно в контексте ее агрессии против Украины", - говорится в заявлении.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 20:46
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
 
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