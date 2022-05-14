https://ria.ru/20220514/oon-1788462890.html

В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН

В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.05.2022

В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН

Появление информации о передаче Вашингтоном разведданных Киеву ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T02:44

2022-05-14T02:44

2022-05-14T02:46

специальная военная операция на украине

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сша

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о передаче Вашингтоном разведданных Киеву ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета "Жэньминь жибао".По мнению автора статьи, американская разведка "подливает масло в огонь", что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.Обозреватель "Жэньминь жибао" считает, что Соединенные Штаты отвечают за "создание хаоса" и стремятся к затягиванию спецоперации России."На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон", — пришла к выводу китайская газета.Американские СМИ ранее утверждали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.Россия c 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/razveddannye-1787541456.html

https://ria.ru/20220507/razveddannye-1787450008.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, киев, россия, китай