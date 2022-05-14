02:44 14.05.2022 (обновлено: 02:46 14.05.2022)
В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН
"Жэньминь жибао": передача разведданных Киеву ставит вопрос о членстве США в Совбезе ООН
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о передаче Вашингтоном разведданных Киеву ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета "Жэньминь жибао".
По мнению автора статьи, американская разведка "подливает масло в огонь", что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — говорится в статье.
Обозреватель "Жэньминь жибао" считает, что Соединенные Штаты отвечают за "создание хаоса" и стремятся к затягиванию спецоперации России.
"На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон", — пришла к выводу китайская газета.
Американские СМИ ранее утверждали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.
Россия c 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.