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В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/oon-1788462890.html
В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН
В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.05.2022
В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН
Появление информации о передаче Вашингтоном разведданных Киеву ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T02:44
2022-05-14T02:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
киев
россия
китай
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о передаче Вашингтоном разведданных Киеву ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета "Жэньминь жибао".По мнению автора статьи, американская разведка "подливает масло в огонь", что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.Обозреватель "Жэньминь жибао" считает, что Соединенные Штаты отвечают за "создание хаоса" и стремятся к затягиванию спецоперации России."На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон", — пришла к выводу китайская газета.Американские СМИ ранее утверждали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.Россия c 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/razveddannye-1787541456.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, киев, россия, китай
02:44 14.05.2022 (обновлено: 02:46 14.05.2022)
 
В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН

"Жэньминь жибао": передача разведданных Киеву ставит вопрос о членстве США в Совбезе ООН

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о передаче Вашингтоном разведданных Киеву ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета "Жэньминь жибао".
По мнению автора статьи, американская разведка "подливает масло в огонь", что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — говорится в статье.
Обозреватель "Жэньминь жибао" считает, что Соединенные Штаты отвечают за "создание хаоса" и стремятся к затягиванию спецоперации России.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 18:42
Постпред США в ООН подтвердила, что Вашингтон передает разведданные Киеву
"На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон", — пришла к выводу китайская газета.
Американские СМИ ранее утверждали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере "Москва", что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.
Россия c 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 23:23
Рогозин: причастность США к передаче разведданных Украине "не замазать"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАКиевРоссияКитай
 
 
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