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Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов" - РИА Новости, 15.05.2022
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Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"
Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов" - РИА Новости, 15.05.2022
Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"
США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-14T21:43
2022-05-15T05:19
сша
вашингтон
анатолий антонов
сармат (ракета)
москва
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".По словам Антонова, ему говорят об этом на многочисленных встречах в том числе представители академических кругов. Они хотят ввести подобные положения в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями. Он также отметил, что американская сторона практически полностью оборвала диалог с Москвой.
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сша, вашингтон, анатолий антонов, сармат (ракета), москва, в мире
21:43 14.05.2022 (обновлено: 05:19 15.05.2022)
 
Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"

Посол Антонов заявил, что США хотят ограничить использование Россией ракет "Сармат"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".
По словам Антонова, ему говорят об этом на многочисленных встречах в том числе представители академических кругов. Они хотят ввести подобные положения в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
Он также отметил, что американская сторона практически полностью оборвала диалог с Москвой.
 
СШАВашингтонАнатолий АнтоновСармат (ракета)МоскваВ мире
 
 
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