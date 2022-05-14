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Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"
Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов" - РИА Новости, 15.05.2022
Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"
США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-14T21:43
2022-05-14T21:43
2022-05-15T05:19
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сармат (ракета)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".По словам Антонова, ему говорят об этом на многочисленных встречах в том числе представители академических кругов. Они хотят ввести подобные положения в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями. Он также отметил, что американская сторона практически полностью оборвала диалог с Москвой.
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сша, вашингтон, анатолий антонов, сармат (ракета), москва, в мире
21:43 14.05.2022 (обновлено: 05:19 15.05.2022)
Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"
Посол Антонов заявил, что США хотят ограничить использование Россией ракет "Сармат"