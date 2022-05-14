https://ria.ru/20220514/ogranicheniya-1788601136.html

Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"

Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов" - РИА Новости, 15.05.2022

Посол Антонов: США хотят ограничить применение российских "Сарматов"

США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-14T21:43

2022-05-14T21:43

2022-05-15T05:19

сша

вашингтон

анатолий антонов

сармат (ракета)

москва

в мире

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".По словам Антонова, ему говорят об этом на многочисленных встречах в том числе представители академических кругов. Они хотят ввести подобные положения в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями. Он также отметил, что американская сторона практически полностью оборвала диалог с Москвой.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

сша

вашингтон

москва

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сша, вашингтон, анатолий антонов, сармат (ракета), москва, в мире