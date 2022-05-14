https://ria.ru/20220514/obstrely-1788608812.html

При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека

При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека - РИА Новости, 14.05.2022

При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека

Четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T23:47

2022-05-14T23:47

2022-05-14T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении четырех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что "общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1356 человек, в том числе 70 детей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/shkola-1788600182.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины