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При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/obstrely-1788608812.html
При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека
При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека - РИА Новости, 14.05.2022
При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека
Четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:47
2022-05-14T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении четырех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что "общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1356 человек, в том числе 70 детей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
23:47 14.05.2022
 
При обстрелах ДНР украинскими военными ранены четыре человека

Представительство ДНР в СЦКК: при обстрелах республики ранены четыре мирных жителя

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении четырех мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что "общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1356 человек, в том числе 70 детей".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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