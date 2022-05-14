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В провинции Алеппо десять сирийских военных погибли после обстрелов
В провинции Алеппо десять сирийских военных погибли после обстрелов - РИА Новости, 14.05.2022
В провинции Алеппо десять сирийских военных погибли после обстрелов
Десять сирийских военных погибли, 13 ранены после обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэслакации в Сирии,... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:40
2022-05-14T23:40
2022-05-14T23:40
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Десять сирийских военных погибли, 13 ранены после обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэслакации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Алеппо. В провинции Алеппо в результате обстрела из ПТРК "ТОУ", произведенного террористами из района населенного пункта Блинта по микроавтобусу с сирийскими военнослужащими в районе населенного пункта Анджара, погибло десять и ранено 12 военнослужащих. В результате минометных обстрелов, произведенных террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, алеппо, сирия
В провинции Алеппо десять сирийских военных погибли после обстрелов
В провинции Алеппо десять сирийских военных погибли после обстрелов