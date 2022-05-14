https://ria.ru/20220514/obstrely-1788531752.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Васильевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Васильевку в ДНР - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Васильевку в ДНР

Украинские войска в 15.06 выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Васильевке в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:27

2022-05-14T15:27

2022-05-14T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.06 выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Васильевке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.06 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 15.06 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Васильевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина