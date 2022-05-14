Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево Южное, сообщили в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево Южное
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево Южное в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 19.55 - населенный пункт Жованка – населенный пункт Зайцево Южное: выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.