https://ria.ru/20220514/obstrel-1788473790.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку, за 30 минут выпустили 60 ракет из "Градов" и 20 снарядов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:42

2022-05-14T08:42

2022-05-14T08:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку, за 30 минут выпустили 60 ракет из "Градов" и 20 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:00 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 08:10 н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 08:19 н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122мм; 08:25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 08:30 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм… 08:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788473649.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр