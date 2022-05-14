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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/obstrel-1788473790.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку, за 30 минут выпустили 60 ракет из "Градов" и 20 снарядов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:42
2022-05-14T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку, за 30 минут выпустили 60 ракет из "Градов" и 20 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:00 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 08:10 н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 08:19 н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122мм; 08:25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 08:30 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм… 08:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, днр
08:42 14.05.2022 (обновлено: 08:58 14.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку из "Градов"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Михайловку, за 30 минут выпустили 60 ракет из "Градов" и 20 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:00 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 08:10 н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"; 08:19 н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122мм; 08:25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 08:30 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм… 08:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
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