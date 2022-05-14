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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T07:48

2022-05-14T07:48

2022-05-14T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Под огнем также оказались Горловка, Донецк и Михайловка. Как заявили в республике, после восьми утра с украинской стороны выпущены 60 ракет из "Градов" и 17 снарядов.Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 59 раз, погибли три человека.Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от столицы региона, там располагается крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от Ясиноватой, которая с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают этот город.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, ясиноватая, украина, донецкая народная республика