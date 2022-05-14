07:48 14.05.2022 (обновлено: 09:15 14.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую из БМ-21 "Град"
© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный на блокпосту
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный на блокпосту. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.
Под огнем также оказались Горловка, Донецк и Михайловка. Как заявили в республике, после восьми утра с украинской стороны выпущены 60 ракет из "Градов" и 17 снарядов.
Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 59 раз, погибли три человека.
Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от столицы региона, там располагается крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от Ясиноватой, которая с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают этот город.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.