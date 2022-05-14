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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/obstrel-1788468822.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T07:48
2022-05-14T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Под огнем также оказались Горловка, Донецк и Михайловка. Как заявили в республике, после восьми утра с украинской стороны выпущены 60 ракет из "Градов" и 17 снарядов.Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 59 раз, погибли три человека.Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от столицы региона, там располагается крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от Ясиноватой, которая с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают этот город.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, владимир путин, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
07:48 14.05.2022 (обновлено: 09:15 14.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую из БМ-21 "Град"

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный на блокпосту
Украинский военный на блокпосту - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный на блокпосту. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.

Под огнем также оказались Горловка, Донецк и Михайловка. Как заявили в республике, после восьми утра с украинской стороны выпущены 60 ракет из "Градов" и 17 снарядов.
Всего за сутки территорию ДНР обстреляли 59 раз, погибли три человека.
Ясиноватая находится примерно в 25 километрах к северу от столицы региона, там располагается крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от Ясиноватой, которая с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. ВСУ регулярно обстреливают этот город.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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