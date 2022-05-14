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ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян - РИА Новости, 14.05.2022
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ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян - РИА Новости, 14.05.2022
ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:57
2022-05-14T18:26
в мире
оаэ
абу-даби
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ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние восемь лет, сообщило агентство WAM.Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. Эмиры собрались в субботу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Халифы бен Зейд Аль Нахайяна.Бывший глава государства скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Он правил с 2004 года.
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в мире, оаэ, абу-даби
12:57 14.05.2022 (обновлено: 18:26 14.05.2022)
 
ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

Президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

© AP Photo / Markus SchreiberМухаммед бен Зейд Аль Нахайян
Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние восемь лет, сообщило агентство WAM.
Решение об избрании принял Верховный федеральный совет.
Эмиры собрались в субботу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Халифы бен Зейд Аль Нахайяна.
Бывший глава государства скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Он правил с 2004 года.
Халифа ибн Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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В ОАЭ объявили трехдневный траур из-за смерти президента
 
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