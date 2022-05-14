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ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян - РИА Новости, 14.05.2022
ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:57
2022-05-14T12:57
2022-05-14T18:26
в мире
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абу-даби
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ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние восемь лет, сообщило агентство WAM.Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. Эмиры собрались в субботу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Халифы бен Зейд Аль Нахайяна.Бывший глава государства скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Он правил с 2004 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, абу-даби
12:57 14.05.2022 (обновлено: 18:26 14.05.2022)
ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
Президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние восемь лет, сообщило агентство WAM.
Решение об избрании принял Верховный федеральный совет.
Эмиры собрались в субботу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Халифы бен Зейд Аль Нахайяна.
Бывший глава государства скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Он правил с 2004 года.