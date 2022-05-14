https://ria.ru/20220514/oae-1788509421.html

ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян - РИА Новости, 14.05.2022

ОАЭ возглавил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян

Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:57

2022-05-14T12:57

2022-05-14T18:26

в мире

оаэ

абу-даби

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ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд, фактически правивший страной последние восемь лет, сообщило агентство WAM.Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. Эмиры собрались в субботу, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Халифы бен Зейд Аль Нахайяна.Бывший глава государства скончался в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Он правил с 2004 года.

https://ria.ru/20220513/traur-1788330256.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, абу-даби