https://ria.ru/20220514/nestabilnost-1788603119.html
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.05.2022
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов
США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T22:19
2022-05-14T22:19
2022-05-14T22:23
в мире
сша
европа
нато
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/62/1516726245_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_5d811483f8dabe61100b6d4b26995da9.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе. Надо признать, что во многом им, кстати говоря, удались их политика и их планы", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам Антонова, страны НАТО и Евросоюза сплотились вокруг Вашингтона, вместе они создают "стену", которая на многие годы, а может и десятилетия, остановит взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией. А США в этой ситуации, как и во времена Первой и Второй мировых войн, "таскают каштаны из огня", пытаясь извлечь выгоду для себя, добавил он.
https://ria.ru/20220511/ssha-1788018443.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/62/1516726245_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_16c4bd94017371c94087a475405170b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нато, анатолий антонов
22:19 14.05.2022 (обновлено: 22:23 14.05.2022)
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов
Посол Антонов заявил, что США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе