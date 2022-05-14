https://ria.ru/20220514/nestabilnost-1788603119.html

США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов

США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.05.2022

США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов

США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T22:19

2022-05-14T22:19

2022-05-14T22:23

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе. Надо признать, что во многом им, кстати говоря, удались их политика и их планы", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам Антонова, страны НАТО и Евросоюза сплотились вокруг Вашингтона, вместе они создают "стену", которая на многие годы, а может и десятилетия, остановит взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией. А США в этой ситуации, как и во времена Первой и Второй мировых войн, "таскают каштаны из огня", пытаясь извлечь выгоду для себя, добавил он.

https://ria.ru/20220511/ssha-1788018443.html

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в мире, сша, европа, нато, анатолий антонов