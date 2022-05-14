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США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.05.2022
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США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.05.2022
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов
США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T22:19
2022-05-14T22:23
в мире
сша
европа
нато
анатолий антонов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе. Надо признать, что во многом им, кстати говоря, удались их политика и их планы", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам Антонова, страны НАТО и Евросоюза сплотились вокруг Вашингтона, вместе они создают "стену", которая на многие годы, а может и десятилетия, остановит взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией. А США в этой ситуации, как и во времена Первой и Второй мировых войн, "таскают каштаны из огня", пытаясь извлечь выгоду для себя, добавил он.
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в мире, сша, европа, нато, анатолий антонов
22:19 14.05.2022 (обновлено: 22:23 14.05.2022)
 
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов

Посол Антонов заявил, что США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе. Надо признать, что во многом им, кстати говоря, удались их политика и их планы", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
По словам Антонова, страны НАТО и Евросоюза сплотились вокруг Вашингтона, вместе они создают "стену", которая на многие годы, а может и десятилетия, остановит взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией. А США в этой ситуации, как и во времена Первой и Второй мировых войн, "таскают каштаны из огня", пытаясь извлечь выгоду для себя, добавил он.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 23:31
Антонов надеется, что США прекратят игру в "отмену России"
 
В миреСШАЕвропаНАТОАнатолий Антонов
 
 
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