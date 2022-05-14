https://ria.ru/20220514/neft-1788548185.html
Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик
Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик - РИА Новости, 14.05.2022
Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик
Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае заключения западными странами СВПД с Ираном, заявил РИА Новости советник делегации... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:42
2022-05-14T16:42
2022-05-14T16:47
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иран
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае заключения западными странами СВПД с Ираном, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди."Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Но если СВПД все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке", - сказал Маранди.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
https://ria.ru/20220513/iran-1788448012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иран, россия
16:42 14.05.2022 (обновлено: 16:47 14.05.2022)
Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик
Переговорщик: соглашение по СВПД не сделает Иран конкурентом России на рынке нефти
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае заключения западными странами СВПД с Ираном, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.
"Иран вообще не может быть конкурентом России
на мировом рынке нефти и газа. У Ирана
давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Но если СВПД
все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. При этом Тегеран
никогда не собирается быть конкурентом Москвы
на нефтяном рынке", - сказал Маранди.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана
обвиняет в этом американскую администрацию.