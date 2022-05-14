https://ria.ru/20220514/neft-1788548185.html

Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик

Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик - РИА Новости, 14.05.2022

Иран не будет конкурентом России на нефтяном рынке, заявил переговорщик

Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае заключения западными странами СВПД с Ираном, заявил РИА Новости советник делегации... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T16:42

2022-05-14T16:42

2022-05-14T16:47

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иран

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае заключения западными странами СВПД с Ираном, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди."Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Но если СВПД все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке", - сказал Маранди.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220513/iran-1788448012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, россия