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В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.05.2022
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В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов
В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.05.2022
В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов
Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:26
2022-05-14T08:27
происшествия
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского."Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты", — сказали журналистам в ГУМЧС России по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что всего было собрано 15 тонн нефтешлама и мусора."Угрозы окружающей среде нет", — добавили в МЧС.Загрязнение в прибрежной зоне Авачинской бухты зафиксировали 13 мая. Пятно нефтепродуктов растянулось вдоль берега на 500 метров.
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россия
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происшествия, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:26 14.05.2022 (обновлено: 08:27 14.05.2022)
 
В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов

в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском ликвидировали разлив нефтепродуктов

© Фото : Официальный сайт Камчатского краяРазлив нефтепродуктов на набережной Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском
Разлив нефтепродуктов на набережной Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
Разлив нефтепродуктов на набережной Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского.
"Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты", — сказали журналистам в ГУМЧС России по Камчатскому краю.
В ведомстве уточнили, что всего было собрано 15 тонн нефтешлама и мусора.
"Угрозы окружающей среде нет", — добавили в МЧС.
Загрязнение в прибрежной зоне Авачинской бухты зафиксировали 13 мая. Пятно нефтепродуктов растянулось вдоль берега на 500 метров.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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