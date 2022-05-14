https://ria.ru/20220514/neft-1788471634.html

В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов

В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.05.2022

В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов

Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:26

2022-05-14T08:26

2022-05-14T08:27

происшествия

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского."Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты", — сказали журналистам в ГУМЧС России по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что всего было собрано 15 тонн нефтешлама и мусора."Угрозы окружающей среде нет", — добавили в МЧС.Загрязнение в прибрежной зоне Авачинской бухты зафиксировали 13 мая. Пятно нефтепродуктов растянулось вдоль берега на 500 метров.

https://ria.ru/20220208/zagryazneniya-1771622912.html

россия

камчатский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)