https://ria.ru/20220514/neft-1788471634.html
В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов
В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 14.05.2022
В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов
Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:26
2022-05-14T08:26
2022-05-14T08:27
происшествия
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Спасатели на Камчатке завершили ликвидацию пятна нефтепродуктов, которое накануне обнаружили в прибрежной зоне Авачинской бухты в центре Петропавловска-Камчатского."Камчатские спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты", — сказали журналистам в ГУМЧС России по Камчатскому краю.В ведомстве уточнили, что всего было собрано 15 тонн нефтешлама и мусора."Угрозы окружающей среде нет", — добавили в МЧС.Загрязнение в прибрежной зоне Авачинской бухты зафиксировали 13 мая. Пятно нефтепродуктов растянулось вдоль берега на 500 метров.
https://ria.ru/20220208/zagryazneniya-1771622912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:26 14.05.2022 (обновлено: 08:27 14.05.2022)
В Авачинской бухте ликвидировали разлив нефтепродуктов
в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском ликвидировали разлив нефтепродуктов