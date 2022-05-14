https://ria.ru/20220514/nato-1788534685.html
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО
Правящая партия Социал-демократов Финляндии (СДП) под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:44
2022-05-14T15:44
2022-05-14T15:53
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. Правящая партия Социал-демократов Финляндии (СДП) под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО.В субботу в Хельсинки прошло внеочередное заседание партийного совета."В результате значительного изменения обстановки в сфере безопасности в Финляндии и Европе СДП поддерживает членство Финляндии в Организации Североатлантического договора (НАТО). СДП поддерживает правительство в открытии переговоров о членстве", - говорится в заявлении.Ранее, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО.
https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788525480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато
15:44 14.05.2022 (обновлено: 15:53 14.05.2022)
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО
Правящая партия социал-демократов Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО