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Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
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Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО
Правящая партия Социал-демократов Финляндии (СДП) под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:44
2022-05-14T15:53
в мире
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. Правящая партия Социал-демократов Финляндии (СДП) под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО.В субботу в Хельсинки прошло внеочередное заседание партийного совета."В результате значительного изменения обстановки в сфере безопасности в Финляндии и Европе СДП поддерживает членство Финляндии в Организации Североатлантического договора (НАТО). СДП поддерживает правительство в открытии переговоров о членстве", - говорится в заявлении.Ранее, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО.
https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788525480.html
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в мире, финляндия, нато
15:44 14.05.2022 (обновлено: 15:53 14.05.2022)
 
Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО

Правящая партия социал-демократов Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО

© Flickr / HaprogФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Flickr / Haprog
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. Правящая партия Социал-демократов Финляндии (СДП) под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО.
В субботу в Хельсинки прошло внеочередное заседание партийного совета.
"В результате значительного изменения обстановки в сфере безопасности в Финляндии и Европе СДП поддерживает членство Финляндии в Организации Североатлантического договора (НАТО). СДП поддерживает правительство в открытии переговоров о членстве", - говорится в заявлении.
Ранее, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО.
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14:49
Путин и Ниинисте провели разговор из-за намерения Финляндии вступить в НАТО
 
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