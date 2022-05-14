https://ria.ru/20220514/nato-1788534685.html

Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО

Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022

Правящая партия Финляндия поддерживает вступление страны в НАТО

Правящая партия Социал-демократов Финляндии (СДП) под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:44

2022-05-14T15:44

2022-05-14T15:53

в мире

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая - РИА Новости. Правящая партия Социал-демократов Финляндии (СДП) под председательством главы кабмина Санны Марин заявила, что поддерживает членство страны в НАТО.В субботу в Хельсинки прошло внеочередное заседание партийного совета."В результате значительного изменения обстановки в сфере безопасности в Финляндии и Европе СДП поддерживает членство Финляндии в Организации Североатлантического договора (НАТО). СДП поддерживает правительство в открытии переговоров о членстве", - говорится в заявлении.Ранее, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО.

https://ria.ru/20220514/finlyandiya-1788525480.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, нато