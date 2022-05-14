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В НАСА пожаловались на "трудности" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022
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В НАСА пожаловались на "трудности" из-за антироссийских санкций
В НАСА пожаловались на "трудности" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2022
В НАСА пожаловались на "трудности" из-за антироссийских санкций
Западные санкции против России начали влиять на работу астронавтов НАСА, пишет портал SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T11:33
2022-05-14T14:09
космос - риа наука
россия
москва
сша
microsoft corporation
наса
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западные санкции против России начали влиять на работу астронавтов НАСА, пишет портал SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.Как отметили на заседании Консультативной группы по аэрокосмической безопасности, партнерство между США и Россией в космической отрасли испытывает последствия экономических ограничений."Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности", — сообщила участница группы Сьюзен Хелмс, бывший астронавт.Хелмс пожаловалась, что зарубежные авиакомпании сокращают или вовсе отменяют полеты в Москву, кредитные карты не работают из-за приостановки операций иностранных банков в России, а компания Microsoft прекратила продажи своих товаров и предоставление услуг в стране.Но обе стороны всеми силами стараются сохранить связи, подчеркнула Хелмс. По ее словам, НАСА "решительно" поддерживает идею "перекрестных полетов", чтобы астронавты НАСА летали на кораблях "Союз", а российские космонавты отправлялись к МКС на частных Crew Dragon."Работа, обучение и подготовка в Москве, которые происходят и всегда происходили, продолжаются без каких-либо серьезных перерывов", — заявила член Консультативной группы.Антироссийские санкцииЗападные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
https://ria.ru/20220503/mks-1786673056.html
https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788463647.html
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60
353
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космос - риа наука, россия, москва, сша, microsoft corporation, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
11:33 14.05.2022 (обновлено: 14:09 14.05.2022)
 
В НАСА пожаловались на "трудности" из-за антироссийских санкций

SpaceNews: американские астронавты столкнулись с трудностями из-за санкций против России

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западные санкции против России начали влиять на работу астронавтов НАСА, пишет портал SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.
Как отметили на заседании Консультативной группы по аэрокосмической безопасности, партнерство между США и Россией в космической отрасли испытывает последствия экономических ограничений.
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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НАСА рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
"Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности", — сообщила участница группы Сьюзен Хелмс, бывший астронавт.
Хелмс пожаловалась, что зарубежные авиакомпании сокращают или вовсе отменяют полеты в Москву, кредитные карты не работают из-за приостановки операций иностранных банков в России, а компания Microsoft прекратила продажи своих товаров и предоставление услуг в стране.
Но обе стороны всеми силами стараются сохранить связи, подчеркнула Хелмс. По ее словам, НАСА "решительно" поддерживает идею "перекрестных полетов", чтобы астронавты НАСА летали на кораблях "Союз", а российские космонавты отправлялись к МКС на частных Crew Dragon.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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Минфин США обсудил с иностранными банками санкции против России
"Работа, обучение и подготовка в Москве, которые происходят и всегда происходили, продолжаются без каких-либо серьезных перерывов", — заявила член Консультативной группы.

Антироссийские санкции

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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