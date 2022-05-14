https://ria.ru/20220514/muzei-1788374693.html

Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула

Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула - РИА Новости, 14.05.2022

Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула

Малевич и Кандинский вряд ли предполагали, какими сложными путями их шедевры будут возвращаться в Россию с зарубежных выставок. "Супрематизм" и "Серый овал"... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:00

2022-05-14T08:00

2022-05-14T15:35

россия

сеул

louis vuitton

московский кремль (музей-заповедник)

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

эрмитаж (музей)

казимир малевич

василий кандинский

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Малевич и Кандинский вряд ли предполагали, какими сложными путями их шедевры будут возвращаться в Россию с зарубежных выставок. "Супрематизм" и "Серый овал" наконец доставили в Москву из Южной Кореи. О том, что этому препятствовало, когда ждать произведений Фаберже из Лондона и как обстоят дела с международной музейной деятельностью, — в материале РИА Новости.Южнокорейский вояжВыставка "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" открылась в Сеуле 5 января. Около 75 произведений прибыло в Южную Корею из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока. В экспозицию в числе прочих вошли работы Кончаловского, Гончарова, Лентулова, Фалька. Завершилась выставка 17 апреля, но шедевры вернулись в Москву почти месяц спустя, заставив поволноваться. Хотя причиной стали только "изменения в логистических цепочках".Ранее министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.В Екатеринбургском музее изобразительных искусств, который был организатором южнокорейской выставки, рассказали, что из Сеула произведения сперва доставили в столицу."Экспонаты прибыли в Москву (в пятницу, 13 мая. — Прим. ред.), после таможни их отправят в регионы, — отметил директор Екатеринбургского музея Никита Корытин. — Когда экспонаты вернутся, их ждет плановая реставрация. К 300-летию города в 2023-м наш музей рассчитывает создать постоянную экспозицию, посвященную русскому художественному авангарду 1910-1920 годов".На следующей неделе в музее планируют провести церемонию распаковки ящиков с артефактами.Другие региональные собрания, предоставившие экспонаты на выставку в Сеуле, тоже собираются показать распаковку работ на собственных площадках, но пока не называют точные даты. Это связано не только с логистическими нюансами, но и с вопросами безопасности шедевров.Не первый случай"Сеульское возвращение" не первое. Российские артефакты из разных собраний показывали и в европейских музеях."Последние два месяца идет системная серьезная работа, которая направлена на возвращение культурных ценностей, находящихся на выставках в разных государствах, в Россию. Она практически близка к завершению, — рассказал Швыдкой. — Возвращение экспонатов, представленных на выставке в Сеуле, — один из завершающих эпизодов в этой работе".Несмотря на то, что российских шедевров за границей в рамках выставочных проектов практически не осталось, международное культурное сотрудничество продолжится.В то же время, по его мнению, важно с осторожностью выбирать страны, куда будут направлять предметы искусства."Нужно добиваться гарантий возвращения, которые необходимы, чтобы не возникало никаких вопросов по поводу дальнейшей выставочной деятельности", — считает Швыдкой. Фаберже на связиС новой реальностью столкнулись и музеи Московского Кремля. В начале весны там готовили проект, посвященный дуэлям, при участии собраний Франции, Великобритании, Австрии, Испании. Но зарубежные партнеры отозвали свои экспонаты.Несмотря на это, музеи Кремля 13 мая открыли выставку "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". На ней представлены уникальные предметы из российских музеев.Одновременно музеи Кремля ждут возвращения из Великобритании произведений Фаберже, которые показывали в рамках выставки "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта, прошедшей с ноября 2021-го по май 2022-го.По словам директора департамента международной и выставочной деятельности музеев Кремля Екатерины Караваевой, драгоценности Фаберже приедут в Москву в ближайшие дни.Вопрос, что будет дальше. Европейские партнеры тоже не рады отмене договоренностей, но свою роль играет политика.По ее словам, сейчас все живут "в напряженной ситуации, но европейские коллеги готовы возобновить партнерство с нами, как только политическая ситуация стабилизируется".Уже приехалиНе так штатно, как из Сеула, возвращались в Россию экспонаты из других стран: в частности, задержание на выезде из Финляндии озадачило музейщиков.В апреле грузовики с картинами из собраний Эрмитажа, Третьяковки, музея "Абрамцево", ГМИИ и Музея Востока остановили на финской границе. Но Еврокомиссия быстро дала разъяснение, что экспонаты не попадают в санкционный перечень, и недоразумение вскоре разрешили.В Музей Востока вернулись полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" с проекта "Форма бесконечности" Музея современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. А ГМИИ получил обратно "Даму в белом" Поля Элле после показа в городском музее Тиба (Япония) на выставке, посвященной влиянию японской культуры на европейскую.Не менее громким было возвращение шедевров Эрмитажа, ГМИИ и ГТГ с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Их доставляли в Россию пятнадцатью рейсами. Транспортировка картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней.Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.

https://ria.ru/20220513/koreya-1788442238.html

россия

сеул

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

россия, сеул, louis vuitton, московский кремль (музей-заповедник), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, эрмитаж (музей), казимир малевич, василий кандинский, третьяковская галерея, музей востока (москва), михаил швыдкой, музей виктории и альберта, музеи, санкции, санкции в отношении россии, еврокомиссия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)