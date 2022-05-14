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Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула - РИА Новости, 14.05.2022
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Культура
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Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула
Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула - РИА Новости, 14.05.2022
Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула
Малевич и Кандинский вряд ли предполагали, какими сложными путями их шедевры будут возвращаться в Россию с зарубежных выставок. "Супрематизм" и "Серый овал"... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:00
2022-05-14T15:35
россия
сеул
louis vuitton
московский кремль (музей-заповедник)
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
эрмитаж (музей)
казимир малевич
василий кандинский
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Малевич и Кандинский вряд ли предполагали, какими сложными путями их шедевры будут возвращаться в Россию с зарубежных выставок. "Супрематизм" и "Серый овал" наконец доставили в Москву из Южной Кореи. О том, что этому препятствовало, когда ждать произведений Фаберже из Лондона и как обстоят дела с международной музейной деятельностью, — в материале РИА Новости.Южнокорейский вояжВыставка "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" открылась в Сеуле 5 января. Около 75 произведений прибыло в Южную Корею из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока. В экспозицию в числе прочих вошли работы Кончаловского, Гончарова, Лентулова, Фалька. Завершилась выставка 17 апреля, но шедевры вернулись в Москву почти месяц спустя, заставив поволноваться. Хотя причиной стали только "изменения в логистических цепочках".Ранее министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.В Екатеринбургском музее изобразительных искусств, который был организатором южнокорейской выставки, рассказали, что из Сеула произведения сперва доставили в столицу."Экспонаты прибыли в Москву (в пятницу, 13 мая. — Прим. ред.), после таможни их отправят в регионы, — отметил директор Екатеринбургского музея Никита Корытин. — Когда экспонаты вернутся, их ждет плановая реставрация. К 300-летию города в 2023-м наш музей рассчитывает создать постоянную экспозицию, посвященную русскому художественному авангарду 1910-1920 годов".На следующей неделе в музее планируют провести церемонию распаковки ящиков с артефактами.Другие региональные собрания, предоставившие экспонаты на выставку в Сеуле, тоже собираются показать распаковку работ на собственных площадках, но пока не называют точные даты. Это связано не только с логистическими нюансами, но и с вопросами безопасности шедевров.Не первый случай"Сеульское возвращение" не первое. Российские артефакты из разных собраний показывали и в европейских музеях."Последние два месяца идет системная серьезная работа, которая направлена на возвращение культурных ценностей, находящихся на выставках в разных государствах, в Россию. Она практически близка к завершению, — рассказал Швыдкой. — Возвращение экспонатов, представленных на выставке в Сеуле, — один из завершающих эпизодов в этой работе".Несмотря на то, что российских шедевров за границей в рамках выставочных проектов практически не осталось, международное культурное сотрудничество продолжится.В то же время, по его мнению, важно с осторожностью выбирать страны, куда будут направлять предметы искусства."Нужно добиваться гарантий возвращения, которые необходимы, чтобы не возникало никаких вопросов по поводу дальнейшей выставочной деятельности", — считает Швыдкой. Фаберже на связиС новой реальностью столкнулись и музеи Московского Кремля. В начале весны там готовили проект, посвященный дуэлям, при участии собраний Франции, Великобритании, Австрии, Испании. Но зарубежные партнеры отозвали свои экспонаты.Несмотря на это, музеи Кремля 13 мая открыли выставку "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". На ней представлены уникальные предметы из российских музеев.Одновременно музеи Кремля ждут возвращения из Великобритании произведений Фаберже, которые показывали в рамках выставки "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта, прошедшей с ноября 2021-го по май 2022-го.По словам директора департамента международной и выставочной деятельности музеев Кремля Екатерины Караваевой, драгоценности Фаберже приедут в Москву в ближайшие дни.Вопрос, что будет дальше. Европейские партнеры тоже не рады отмене договоренностей, но свою роль играет политика.По ее словам, сейчас все живут "в напряженной ситуации, но европейские коллеги готовы возобновить партнерство с нами, как только политическая ситуация стабилизируется".Уже приехалиНе так штатно, как из Сеула, возвращались в Россию экспонаты из других стран: в частности, задержание на выезде из Финляндии озадачило музейщиков.В апреле грузовики с картинами из собраний Эрмитажа, Третьяковки, музея "Абрамцево", ГМИИ и Музея Востока остановили на финской границе. Но Еврокомиссия быстро дала разъяснение, что экспонаты не попадают в санкционный перечень, и недоразумение вскоре разрешили.В Музей Востока вернулись полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" с проекта "Форма бесконечности" Музея современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. А ГМИИ получил обратно "Даму в белом" Поля Элле после показа в городском музее Тиба (Япония) на выставке, посвященной влиянию японской культуры на европейскую.Не менее громким было возвращение шедевров Эрмитажа, ГМИИ и ГТГ с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Их доставляли в Россию пятнадцатью рейсами. Транспортировка картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней.Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.
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Анна Нехаева
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россия, сеул, louis vuitton, московский кремль (музей-заповедник), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, эрмитаж (музей), казимир малевич, василий кандинский, третьяковская галерея, музей востока (москва), михаил швыдкой, музей виктории и альберта, музеи, санкции, санкции в отношении россии, еврокомиссия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
08:00 14.05.2022 (обновлено: 15:35 14.05.2022)
 

Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула

© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусствПосол Российской Федерации в Республике Корея Кулик Андрей Борисович
Посол Российской Федерации в Республике Корея Кулик Андрей Борисович - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Малевич и Кандинский вряд ли предполагали, какими сложными путями их шедевры будут возвращаться в Россию с зарубежных выставок. "Супрематизм" и "Серый овал" наконец доставили в Москву из Южной Кореи. О том, что этому препятствовало, когда ждать произведений Фаберже из Лондона и как обстоят дела с международной музейной деятельностью, — в материале РИА Новости.

Южнокорейский вояж

Выставка "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" открылась в Сеуле 5 января. Около 75 произведений прибыло в Южную Корею из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока. В экспозицию в числе прочих вошли работы Кончаловского, Гончарова, Лентулова, Фалька.
Завершилась выставка 17 апреля, но шедевры вернулись в Москву почти месяц спустя, заставив поволноваться. Хотя причиной стали только "изменения в логистических цепочках".
© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусствМалевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции
Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард искусство революции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции

"Все шло по плану, просто мы попали в ситуацию, связанную с санкциями, и нужно было найти в новой юридической реальности необходимые механизмы, которые бы обеспечивали возвращение российских предметов культуры на родину, — пояснил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — К счастью, понимание этих механизмов есть".

Ранее министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.

"В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры", — добавила министр.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств, который был организатором южнокорейской выставки, рассказали, что из Сеула произведения сперва доставили в столицу.
© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусствМалевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции
Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард искусство революции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции
"Экспонаты прибыли в Москву (в пятницу, 13 мая. — Прим. ред.), после таможни их отправят в регионы, — отметил директор Екатеринбургского музея Никита Корытин. — Когда экспонаты вернутся, их ждет плановая реставрация. К 300-летию города в 2023-м наш музей рассчитывает создать постоянную экспозицию, посвященную русскому художественному авангарду 1910-1920 годов".
На следующей неделе в музее планируют провести церемонию распаковки ящиков с артефактами.
Другие региональные собрания, предоставившие экспонаты на выставку в Сеуле, тоже собираются показать распаковку работ на собственных площадках, но пока не называют точные даты. Это связано не только с логистическими нюансами, но и с вопросами безопасности шедевров.
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Мужчина в художественном музее "Седжон" в Сеуле, где ранее были выставлены картины русских авангардистов

Мужчина в художественном музее Седжон в Сеуле, где ранее были выставлены картины русских авангардистов
1 из 3

Мужчина в художественном музее "Седжон" в Сеуле, где ранее были выставлены картины русских авангардистов

© AFP 2022 / Jung Yeon-je
© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции

Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард искусство революции
2 из 3

Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции

© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

М. Ф. Ларионов. "Еврейская Венера", 1912 год

М.Ф. Ларионов. Еврейская Венера, 1912 год
3 из 3

М. Ф. Ларионов. "Еврейская Венера", 1912 год

© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
1 из 3

Мужчина в художественном музее "Седжон" в Сеуле, где ранее были выставлены картины русских авангардистов

© AFP 2022 / Jung Yeon-je
2 из 3

Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции

© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств
3 из 3

М. Ф. Ларионов. "Еврейская Венера", 1912 год

© Фото : Пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Не первый случай

"Сеульское возвращение" не первое. Российские артефакты из разных собраний показывали и в европейских музеях.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Заратустра" в Государственном музее Востока в Москве
Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха Заратустра в Государственном музее Востока в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Заратустра" в Государственном музее Востока в Москве
"Последние два месяца идет системная серьезная работа, которая направлена на возвращение культурных ценностей, находящихся на выставках в разных государствах, в Россию. Она практически близка к завершению, — рассказал Швыдкой. — Возвращение экспонатов, представленных на выставке в Сеуле, — один из завершающих эпизодов в этой работе".
Несмотря на то, что российских шедевров за границей в рамках выставочных проектов практически не осталось, международное культурное сотрудничество продолжится.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой

"Это не означает, что Россия закрывается от международных контактов, — подчеркнул Швыдкой. — Мир велик, востребованность в экспонатах и выставках из России высокая".

В то же время, по его мнению, важно с осторожностью выбирать страны, куда будут направлять предметы искусства.
"Нужно добиваться гарантий возвращения, которые необходимы, чтобы не возникало никаких вопросов по поводу дальнейшей выставочной деятельности", — считает Швыдкой.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии

Фаберже на связи

С новой реальностью столкнулись и музеи Московского Кремля. В начале весны там готовили проект, посвященный дуэлям, при участии собраний Франции, Великобритании, Австрии, Испании. Но зарубежные партнеры отозвали свои экспонаты.
Несмотря на это, музеи Кремля 13 мая открыли выставку "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". На ней представлены уникальные предметы из российских музеев.
© AFP 2022 / Justin TallisПасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции"
Пасхальное яйцо Московский Кремль на выставке Фаберже в Лондоне: от романтики до революции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
Пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции"
Одновременно музеи Кремля ждут возвращения из Великобритании произведений Фаберже, которые показывали в рамках выставки "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта, прошедшей с ноября 2021-го по май 2022-го.
По словам директора департамента международной и выставочной деятельности музеев Кремля Екатерины Караваевой, драгоценности Фаберже приедут в Москву в ближайшие дни.
© Музеи Московского Кремля Яйцо пасхальное "Трехсотлетие дома Романовых" из коллекции музеев Московского Кремля. Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, мастер Генрих Вигстрем, художник Василий Иванович Зуев
Яйцо пасхальное 300-летие Дома Романовых из коллекции Музеев Московского Кремля. Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, Мастер Вигстрем Генрих, художник Василий Иванович Зуев.
© Музеи Московского Кремля
Яйцо пасхальное "Трехсотлетие дома Романовых" из коллекции музеев Московского Кремля. Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, мастер Генрих Вигстрем, художник Василий Иванович Зуев

"Они в процессе возврата, — говорит Караваева. — Наши сотрудники, которые должны их сопровождать, уже выехали в Лондон. Идет демонтаж, мы ждем разрешительных документов. Но это исключительно бюрократические формальности, все штатно".

Вопрос, что будет дальше. Европейские партнеры тоже не рады отмене договоренностей, но свою роль играет политика.
© Пресс-служба музея Виктории и АльбертаФрагмент экспозиции "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта
Фрагмент экспозиции Фаберже в Лондоне: Романтика в революции в музее Виктории и Альберта
© Пресс-служба музея Виктории и Альберта
Фрагмент экспозиции "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта

"Ситуацию воспринимают с большой грустью, поскольку, к сожалению, так устроено, что музеи, библиотеки и архивы в подобных ситуациях не имеют собственной воли, — отметила Караваева. — Решения принимают правительства стран, через министерства культуры их спускают музеям, которые вынуждены подчиниться".

По ее словам, сейчас все живут "в напряженной ситуации, но европейские коллеги готовы возобновить партнерство с нами, как только политическая ситуация стабилизируется".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВыставка "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления"
Выставка Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выставка "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления"

Уже приехали

Не так штатно, как из Сеула, возвращались в Россию экспонаты из других стран: в частности, задержание на выезде из Финляндии озадачило музейщиков.
В апреле грузовики с картинами из собраний Эрмитажа, Третьяковки, музея "Абрамцево", ГМИИ и Музея Востока остановили на финской границе. Но Еврокомиссия быстро дала разъяснение, что экспонаты не попадают в санкционный перечень, и недоразумение вскоре разрешили.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Рабочий выгружает ящики с предметами искусства из автомобиля во дворе Эрмитажа. Таможенные органы Финляндии на границе задержали три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в Россию

Рабочий выгружает ящики с предметами искусства из кузова грузового автомобиля во дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
1 из 3

Рабочий выгружает ящики с предметами искусства из автомобиля во дворе Эрмитажа. Таможенные органы Финляндии на границе задержали три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Фото : АГН "Москва"

Возвращенные в Россию из Парижа экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Возвращенные в Россию из Парижа экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина
2 из 3

Возвращенные в Россию из Парижа экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

© Фото : АГН "Москва"
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Ящики с картинами, возвращенными после выставок в Италии и Японии, в помещении Государственной Третьяковской галереи в Москве

Ящики с картинами, возвращенными после выставок в Италии и Японии, в помещении Государственной Третьяковской галереи в Москве
3 из 3

Ящики с картинами, возвращенными после выставок в Италии и Японии, в помещении Государственной Третьяковской галереи в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Рабочий выгружает ящики с предметами искусства из автомобиля во дворе Эрмитажа. Таможенные органы Финляндии на границе задержали три автомашины, следовавшие через территорию Финляндии в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Возвращенные в Россию из Парижа экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

© Фото : АГН "Москва"
3 из 3

Ящики с картинами, возвращенными после выставок в Италии и Японии, в помещении Государственной Третьяковской галереи в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В Музей Востока вернулись полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" с проекта "Форма бесконечности" Музея современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. А ГМИИ получил обратно "Даму в белом" Поля Элле после показа в городском музее Тиба (Япония) на выставке, посвященной влиянию японской культуры на европейскую.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Прием в Музее Востока картин художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.), "Заратустра" (1931 г.) и "Ведущая" (1944 г.), возвращенных после выставок в Италии и Японии

Прием картин художника Николая Рериха Приказ Учителя, Заратустра и Ведущая в Государственном музее Востока в Москве
1 из 2

Прием в Музее Востока картин художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.), "Заратустра" (1931 г.) и "Ведущая" (1944 г.), возвращенных после выставок в Италии и Японии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Прием картин, возвращенных после выставок в Италии и Японии, в ГМИИ

Прием картин, возвращенных после выставок в Италии и Японии, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
2 из 2

Прием картин, возвращенных после выставок в Италии и Японии, в ГМИИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Прием в Музее Востока картин художника Николая Рериха "Приказ Учителя" (1947 г.), "Заратустра" (1931 г.) и "Ведущая" (1944 г.), возвращенных после выставок в Италии и Японии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Прием картин, возвращенных после выставок в Италии и Японии, в ГМИИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Не менее громким было возвращение шедевров Эрмитажа, ГМИИ и ГТГ с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Их доставляли в Россию пятнадцатью рейсами. Транспортировка картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней.
Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.
Возвращение в Россию картин русских авангардистов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 21:11Культура
Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию
 
КультураРоссияСеулLouis VuittonМосковский Кремль (музей-заповедник)Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаЭрмитаж (музей)Казимир МалевичВасилий КандинскийТретьяковская галереяМузей Востока (Москва)Михаил ШвыдкойМузей Виктории и АльбертаМузеиСанкцииСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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