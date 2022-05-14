Долгое путешествие: как Малевич и Кандинский вернулись из Сеула

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Малевич и Кандинский вряд ли предполагали, какими сложными путями их шедевры будут возвращаться в Россию с зарубежных выставок. "Супрематизм" и "Серый овал" наконец доставили в Москву из Южной Кореи. О том, что этому препятствовало, когда ждать произведений Фаберже из Лондона и как обстоят дела с международной музейной деятельностью, — в материале РИА Новости.Южнокорейский вояжВыставка "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" открылась в Сеуле 5 января. Около 75 произведений прибыло в Южную Корею из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока. В экспозицию в числе прочих вошли работы Кончаловского, Гончарова, Лентулова, Фалька. Завершилась выставка 17 апреля, но шедевры вернулись в Москву почти месяц спустя, заставив поволноваться. Хотя причиной стали только "изменения в логистических цепочках".Ранее министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.В Екатеринбургском музее изобразительных искусств, который был организатором южнокорейской выставки, рассказали, что из Сеула произведения сперва доставили в столицу."Экспонаты прибыли в Москву (в пятницу, 13 мая. — Прим. ред.), после таможни их отправят в регионы, — отметил директор Екатеринбургского музея Никита Корытин. — Когда экспонаты вернутся, их ждет плановая реставрация. К 300-летию города в 2023-м наш музей рассчитывает создать постоянную экспозицию, посвященную русскому художественному авангарду 1910-1920 годов".На следующей неделе в музее планируют провести церемонию распаковки ящиков с артефактами.Другие региональные собрания, предоставившие экспонаты на выставку в Сеуле, тоже собираются показать распаковку работ на собственных площадках, но пока не называют точные даты. Это связано не только с логистическими нюансами, но и с вопросами безопасности шедевров.Не первый случай"Сеульское возвращение" не первое. Российские артефакты из разных собраний показывали и в европейских музеях."Последние два месяца идет системная серьезная работа, которая направлена на возвращение культурных ценностей, находящихся на выставках в разных государствах, в Россию. Она практически близка к завершению, — рассказал Швыдкой. — Возвращение экспонатов, представленных на выставке в Сеуле, — один из завершающих эпизодов в этой работе".Несмотря на то, что российских шедевров за границей в рамках выставочных проектов практически не осталось, международное культурное сотрудничество продолжится.В то же время, по его мнению, важно с осторожностью выбирать страны, куда будут направлять предметы искусства."Нужно добиваться гарантий возвращения, которые необходимы, чтобы не возникало никаких вопросов по поводу дальнейшей выставочной деятельности", — считает Швыдкой. Фаберже на связиС новой реальностью столкнулись и музеи Московского Кремля. В начале весны там готовили проект, посвященный дуэлям, при участии собраний Франции, Великобритании, Австрии, Испании. Но зарубежные партнеры отозвали свои экспонаты.Несмотря на это, музеи Кремля 13 мая открыли выставку "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". На ней представлены уникальные предметы из российских музеев.Одновременно музеи Кремля ждут возвращения из Великобритании произведений Фаберже, которые показывали в рамках выставки "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта, прошедшей с ноября 2021-го по май 2022-го.По словам директора департамента международной и выставочной деятельности музеев Кремля Екатерины Караваевой, драгоценности Фаберже приедут в Москву в ближайшие дни.Вопрос, что будет дальше. Европейские партнеры тоже не рады отмене договоренностей, но свою роль играет политика.По ее словам, сейчас все живут "в напряженной ситуации, но европейские коллеги готовы возобновить партнерство с нами, как только политическая ситуация стабилизируется".Уже приехалиНе так штатно, как из Сеула, возвращались в Россию экспонаты из других стран: в частности, задержание на выезде из Финляндии озадачило музейщиков.В апреле грузовики с картинами из собраний Эрмитажа, Третьяковки, музея "Абрамцево", ГМИИ и Музея Востока остановили на финской границе. Но Еврокомиссия быстро дала разъяснение, что экспонаты не попадают в санкционный перечень, и недоразумение вскоре разрешили.В Музей Востока вернулись полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" с проекта "Форма бесконечности" Музея современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. А ГМИИ получил обратно "Даму в белом" Поля Элле после показа в городском музее Тиба (Япония) на выставке, посвященной влиянию японской культуры на европейскую.Не менее громким было возвращение шедевров Эрмитажа, ГМИИ и ГТГ с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Их доставляли в Россию пятнадцатью рейсами. Транспортировка картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней.Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.
россия, сеул, louis vuitton, московский кремль (музей-заповедник), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, эрмитаж (музей), казимир малевич, василий кандинский, третьяковская галерея, музей востока (москва), михаил швыдкой, музей виктории и альберта, музеи, санкции, санкции в отношении россии, еврокомиссия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Малевич и Кандинский вряд ли предполагали, какими сложными путями их шедевры будут возвращаться в Россию с зарубежных выставок. "Супрематизм" и "Серый овал" наконец доставили в Москву из Южной Кореи. О том, что этому препятствовало, когда ждать произведений Фаберже из Лондона и как обстоят дела с международной музейной деятельностью, — в материале РИА Новости.
Южнокорейский вояж
Выставка "Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции" открылась в Сеуле 5 января. Около 75 произведений прибыло в Южную Корею из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока. В экспозицию в числе прочих вошли работы Кончаловского, Гончарова, Лентулова, Фалька.
Завершилась выставка 17 апреля, но шедевры вернулись в Москву почти месяц спустя, заставив поволноваться. Хотя причиной стали только "изменения в логистических цепочках".
Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции
"Все шло по плану, просто мы попали в ситуацию, связанную с санкциями, и нужно было найти в новой юридической реальности необходимые механизмы, которые бы обеспечивали возвращение российских предметов культуры на родину, — пояснил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — К счастью, понимание этих механизмов есть".
Ранее министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.
"В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры", — добавила министр.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств, который был организатором южнокорейской выставки, рассказали, что из Сеула произведения сперва доставили в столицу.
Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции
"Экспонаты прибыли в Москву (в пятницу, 13 мая. — Прим. ред.), после таможни их отправят в регионы, — отметил директор Екатеринбургского музея Никита Корытин. — Когда экспонаты вернутся, их ждет плановая реставрация. К 300-летию города в 2023-м наш музей рассчитывает создать постоянную экспозицию, посвященную русскому художественному авангарду 1910-1920 годов".
На следующей неделе в музее планируют провести церемонию распаковки ящиков с артефактами.
Другие региональные собрания, предоставившие экспонаты на выставку в Сеуле, тоже собираются показать распаковку работ на собственных площадках, но пока не называют точные даты. Это связано не только с логистическими нюансами, но и с вопросами безопасности шедевров.
Хранитель фонда творчества Рерихов Сергей Фролов и художник-реставратор отдела научной реставрации Ирина Соловьева принимают картину художника Николая Рериха "Заратустра" в Государственном музее Востока в Москве
"Последние два месяца идет системная серьезная работа, которая направлена на возвращение культурных ценностей, находящихся на выставках в разных государствах, в Россию. Она практически близка к завершению, — рассказал Швыдкой. — Возвращение экспонатов, представленных на выставке в Сеуле, — один из завершающих эпизодов в этой работе".
Несмотря на то, что российских шедевров за границей в рамках выставочных проектов практически не осталось, международное культурное сотрудничество продолжится.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи в Москве принимают картины, возвращенные после выставок в Италии и Японии
Фаберже на связи
С новой реальностью столкнулись и музеи Московского Кремля. В начале весны там готовили проект, посвященный дуэлям, при участии собраний Франции, Великобритании, Австрии, Испании. Но зарубежные партнеры отозвали свои экспонаты.
Несмотря на это, музеи Кремля 13 мая открыли выставку "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". На ней представлены уникальные предметы из российских музеев.
Пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции"
Одновременно музеи Кремля ждут возвращения из Великобритании произведений Фаберже, которые показывали в рамках выставки "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта, прошедшей с ноября 2021-го по май 2022-го.
По словам директора департамента международной и выставочной деятельности музеев Кремля Екатерины Караваевой, драгоценности Фаберже приедут в Москву в ближайшие дни.
Яйцо пасхальное "Трехсотлетие дома Романовых" из коллекции музеев Московского Кремля.
Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, мастер Генрих Вигстрем, художник Василий Иванович Зуев
"Они в процессе возврата, — говорит Караваева. — Наши сотрудники, которые должны их сопровождать, уже выехали в Лондон. Идет демонтаж, мы ждем разрешительных документов. Но это исключительно бюрократические формальности, все штатно".
Вопрос, что будет дальше. Европейские партнеры тоже не рады отмене договоренностей, но свою роль играет политика.
Фрагмент экспозиции "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в Музее Виктории и Альберта
"Ситуацию воспринимают с большой грустью, поскольку, к сожалению, так устроено, что музеи, библиотеки и архивы в подобных ситуациях не имеют собственной воли, — отметила Караваева. — Решения принимают правительства стран, через министерства культуры их спускают музеям, которые вынуждены подчиниться".
По ее словам, сейчас все живут "в напряженной ситуации, но европейские коллеги готовы возобновить партнерство с нами, как только политическая ситуация стабилизируется".
Выставка "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления"
Уже приехали
Не так штатно, как из Сеула, возвращались в Россию экспонаты из других стран: в частности, задержание на выезде из Финляндии озадачило музейщиков.
В апреле грузовики с картинами из собраний Эрмитажа, Третьяковки, музея "Абрамцево", ГМИИ и Музея Востока остановили на финской границе. Но Еврокомиссия быстро дала разъяснение, что экспонаты не попадают в санкционный перечень, и недоразумение вскоре разрешили.
В Музей Востока вернулись полотна "Приказ Учителя", "Ведущая" и "Заратустра" с проекта "Форма бесконечности" Музея современного искусства "Каза Каваццини" в Италии. А ГМИИ получил обратно "Даму в белом" Поля Элле после показа в городском музее Тиба (Япония) на выставке, посвященной влиянию японской культуры на европейскую.
Не менее громким было возвращение шедевров Эрмитажа, ГМИИ и ГТГ с выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Их доставляли в Россию пятнадцатью рейсами. Транспортировка картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней.
Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.