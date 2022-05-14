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"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 14.05.2022
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"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 14.05.2022
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:55
2022-05-14T12:55
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россия
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КИШИНЕВ, 14 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию."Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Госпредприятие прилагает усилия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию.
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в мире, молдавия, россия
12:55 14.05.2022
 
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" временно приостановила отправку EMS, писем и посылок в Россию

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудница раскладывает посылки
Сотрудница раскладывает посылки - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница раскладывает посылки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию.
"Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Госпредприятие прилагает усилия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию.
Пограничный переход Варница-Бендеры между Молдовой и Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 13:12
В Приднестровье приняли дополнительные меры по безопасности пограничников
 
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