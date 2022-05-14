https://ria.ru/20220514/moldaviya-1788509954.html
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 14.05.2022
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:55
2022-05-14T12:55
2022-05-14T12:55
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КИШИНЕВ, 14 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию."Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Госпредприятие прилагает усилия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию.
https://ria.ru/20220513/pridnestrove-1788307673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" временно приостановила отправку EMS, писем и посылок в Россию
КИШИНЕВ, 14 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию.
"Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Госпредприятие прилагает усилия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию.