https://ria.ru/20220514/moldaviya-1788509954.html

"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 14.05.2022

"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию

Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:55

2022-05-14T12:55

2022-05-14T12:55

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КИШИНЕВ, 14 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что по техническим причинам приостанавливает отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию."Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщает, что с 13 мая по техническим причинам временно приостановлена отправка всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Госпредприятие прилагает усилия, чтобы в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия