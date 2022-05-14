04:32 14.05.2022 (обновлено: 11:57 14.05.2022)
Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек
Посол ЛНР в России Мирошник: Киев поднимает ставки вслед за США и "Большой семеркой"
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПризывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Киевские власти не думают о гражданах страны, говоря о намерениях массовой мобилизации, написал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"В сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо. Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней", — заявил политик.
По его словам, "убитая и разрушенная страна — не в счет, никто из них там жить все равно не собирается".
Ранее о планах пополнить ряды ВСУ миллионом человек сообщил министр обороны Алексей Резников. Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.