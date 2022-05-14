https://ria.ru/20220514/mobilizatsiya-1788464523.html

Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек

Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек - РИА Новости, 14.05.2022

Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек

Киевские власти не думают о гражданах страны, говоря о намерениях массовой мобилизации, написал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T04:32

2022-05-14T04:32

2022-05-14T11:57

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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киев

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родион мирошник

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Киевские власти не думают о гражданах страны, говоря о намерениях массовой мобилизации, написал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, "убитая и разрушенная страна — не в счет, никто из них там жить все равно не собирается".Ранее о планах пополнить ряды ВСУ миллионом человек сообщил министр обороны Алексей Резников. Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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