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Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/mobilizatsiya-1788464523.html
Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек
Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек - РИА Новости, 14.05.2022
Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек
Киевские власти не думают о гражданах страны, говоря о намерениях массовой мобилизации, написал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T04:32
2022-05-14T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
россия
родион мирошник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Киевские власти не думают о гражданах страны, говоря о намерениях массовой мобилизации, написал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, "убитая и разрушенная страна — не в счет, никто из них там жить все равно не собирается".Ранее о планах пополнить ряды ВСУ миллионом человек сообщил министр обороны Алексей Резников. Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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украина
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в мире, владимир путин, украина, киев, россия, родион мирошник, луганская народная республика, алексей резников, луганск
04:32 14.05.2022 (обновлено: 11:57 14.05.2022)
 
Посол ЛНР прокомментировал планы Украины по мобилизации миллиона человек

Посол ЛНР в России Мирошник: Киев поднимает ставки вслед за США и "Большой семеркой"

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПризывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Киевские власти не думают о гражданах страны, говоря о намерениях массовой мобилизации, написал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"​​В сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо. Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней", — заявил политик.

По его словам, "убитая и разрушенная страна — не в счет, никто из них там жить все равно не собирается".
Ранее о планах пополнить ряды ВСУ миллионом человек сообщил министр обороны Алексей Резников. Как отмечает украинское издание Страна.ua, украинская власть впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию.
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По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаАлексей РезниковЛуганск
 
 
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