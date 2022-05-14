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Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией - РИА Новости, 14.05.2022
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Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией
Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией - РИА Новости, 14.05.2022
Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией
Поставляя оружие Киеву, G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием, заявил зампредседателя РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:21
2022-05-14T20:26
в мире
россия
g7
дмитрий медведев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он прокомментировал пункты заявления глав МИД G7 по итогам трёхдневной встречи."Киев будет получать оружие, пока это необходимо. То есть G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей", - написал Медведев.
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в мире, россия, g7, дмитрий медведев, украина, вооруженные силы украины
20:21 14.05.2022 (обновлено: 20:26 14.05.2022)
 
Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией

Медведев: поставляя оружие Киеву, G7 продолжит вести скрытую войну с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он прокомментировал пункты заявления глав МИД G7 по итогам трёхдневной встречи.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:15
Медведев прокомментировал непризнание G7 изменения границ Украины
"Киев будет получать оружие, пока это необходимо. То есть G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей", - написал Медведев.
 
В миреРоссияG7Дмитрий МедведевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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