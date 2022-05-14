https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html

Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией

Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией - РИА Новости, 14.05.2022

Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией

Поставляя оружие Киеву, G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием, заявил зампредседателя РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:21

2022-05-14T20:21

2022-05-14T20:26

в мире

россия

g7

дмитрий медведев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале он прокомментировал пункты заявления глав МИД G7 по итогам трёхдневной встречи."Киев будет получать оружие, пока это необходимо. То есть G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220514/granitsy-1788592354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, g7, дмитрий медведев, украина, вооруженные силы украины