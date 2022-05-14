https://ria.ru/20220514/medeved-1788592839.html

Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая

Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая - РИА Новости, 14.05.2022

Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая

Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T20:25

2022-05-14T20:25

2022-05-14T20:25

китай

россия

g7

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, g7, в мире, дмитрий медведев