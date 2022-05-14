Рейтинг@Mail.ru
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/medeved-1788592839.html
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая - РИА Новости, 14.05.2022
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая
Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:25
2022-05-14T20:25
китай
россия
g7
в мире
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, g7, в мире, дмитрий медведев
20:25 14.05.2022
 
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая

Медведев: страны G7 вмешиваются в дела КНР, призывая не помогать России в обходе санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 20:21
Медведев обвинил G7 в ведении скрытой войны с Россией
 
КитайРоссияG7В миреДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала