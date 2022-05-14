https://ria.ru/20220514/medeved-1788592839.html
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая - РИА Новости, 14.05.2022
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая
Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T20:25
2022-05-14T20:25
2022-05-14T20:25
китай
россия
g7
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Страны G7 продолжают прямое вмешательство в дела Китая, призывая Пекин не помогать России в обходе санкций, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале."Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать её действия и не оказывать ей военную помощь. Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намёк, что мы и вас наказать можем, ежели что", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220514/medvedev-1788592698.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, g7, в мире, дмитрий медведев
Медведев обвинил страны G7 в прямом вмешательстве в дела Китая
Медведев: страны G7 вмешиваются в дела КНР, призывая не помогать России в обходе санкций