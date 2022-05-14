Рейтинг@Mail.ru
Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали" - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/mariupol-1788470241.html
Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали"
Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали" - РИА Новости, 14.05.2022
Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали"
Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" снял корреспондент РИА Новости, съемка проводилась ранее днем на территории, которую уже не контролируют... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:13
2022-05-14T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ссср
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788474837_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31d653bd989125047ec075eeab24e116.jpg
МАРИУПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" снял корреспондент РИА Новости, съемка проводилась ранее днем на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.Как рассказывали ранее вышедшие из "Азовстали" мирные граждане, в таких бомбоубежищах, которых достаточно много в различных строениях на территории комбината, скрываются оставшиеся там боевики "Азова" и украинские военные. По признанию эвакуировавшихся, националисты силой удерживали людей в подвалах и бомбоубежищах или запугивали, чтобы они не покидали подземелья.Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: "Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны". Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям.Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению "Пост №2", рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.За этим помещение идет "Пост №3", здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины "О гражданской обороне". Тут же и инструкция на русском, она гласит: "Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования".После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: "Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха "Азоствали". Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр". На полках – пустые старые коробки с надписями "Сухари" и "Сахар".Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации."Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов", - гласит инструкция.Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью "Во имя мира" и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода "Азовсатль".Помещение через еще одну бронированную дверь ведет к выходу из бомбоубежища с другой стороны здания – наверх по лестнице, на этой же площадке – тоннель, ведущий, вероятно, к подвалу или убежищу уже в другом здании комбината.
https://ria.ru/20220512/peskov-1788220368.html
https://ria.ru/20220513/azovstal-1788298149.html
украина
ссср
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали"
Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" снял корреспондент РИА Новости, съемка проводилась на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате. Как рассказывали ранее вышедшие из "Азовстали" мирные граждане, в таких бомбоубежищах, которых достаточно много в различных строениях на территории завода, скрываются оставшиеся там боевики "Азова" и украинские военные. По словам эвакуировавшихся, националисты силой удерживали людей в подвалах и бомбоубежищах или запугивали, чтобы они не покидали подземелья.
2022-05-14T08:13
true
PT2M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788474837_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab6ac46fef7bab36e10b3d1a4d37e1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ссср, мариуполь
08:13 14.05.2022 (обновлено: 09:36 14.05.2022)
 
Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали"

Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище на территории "Азовстали"

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" снял корреспондент РИА Новости, съемка проводилась ранее днем на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.
Как рассказывали ранее вышедшие из "Азовстали" мирные граждане, в таких бомбоубежищах, которых достаточно много в различных строениях на территории комбината, скрываются оставшиеся там боевики "Азова" и украинские военные. По признанию эвакуировавшихся, националисты силой удерживали людей в подвалах и бомбоубежищах или запугивали, чтобы они не покидали подземелья.
Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: "Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны". Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям.
Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.
Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению "Пост №2", рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 22:09Специальная военная операция на Украине
Песков прокомментировал слухи об "ультиматумах" Киева по "Азовстали"
Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.
За этим помещение идет "Пост №3", здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины "О гражданской обороне". Тут же и инструкция на русском, она гласит: "Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования".
После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: "Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха "Азоствали". Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр". На полках – пустые старые коробки с надписями "Сухари" и "Сахар".
Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации.
"Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов", - гласит инструкция.
Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью "Во имя мира" и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода "Азовсатль".
Помещение через еще одну бронированную дверь ведет к выходу из бомбоубежища с другой стороны здания – наверх по лестнице, на этой же площадке – тоннель, ведущий, вероятно, к подвалу или убежищу уже в другом здании комбината.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 12:38Специальная военная операция на Украине
Басурин рассказал о "сдавливании" окруженного противника на "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСССРМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала