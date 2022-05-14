https://ria.ru/20220514/mariupol-1788470241.html

Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали"

Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали" - РИА Новости, 14.05.2022

Корреспондент РИА Новости снял изнутри бомбоубежище "Азовстали"

Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" снял корреспондент РИА Новости, съемка проводилась ранее днем на территории, которую уже не контролируют... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:13

2022-05-14T08:13

2022-05-14T09:36

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" снял корреспондент РИА Новости, съемка проводилась ранее днем на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.Как рассказывали ранее вышедшие из "Азовстали" мирные граждане, в таких бомбоубежищах, которых достаточно много в различных строениях на территории комбината, скрываются оставшиеся там боевики "Азова" и украинские военные. По признанию эвакуировавшихся, националисты силой удерживали людей в подвалах и бомбоубежищах или запугивали, чтобы они не покидали подземелья.Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: "Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны". Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям.Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению "Пост №2", рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.За этим помещение идет "Пост №3", здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины "О гражданской обороне". Тут же и инструкция на русском, она гласит: "Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования".После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: "Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха "Азоствали". Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр". На полках – пустые старые коробки с надписями "Сухари" и "Сахар".Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации."Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов", - гласит инструкция.Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью "Во имя мира" и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода "Азовсатль".Помещение через еще одну бронированную дверь ведет к выходу из бомбоубежища с другой стороны здания – наверх по лестнице, на этой же площадке – тоннель, ведущий, вероятно, к подвалу или убежищу уже в другом здании комбината.

https://ria.ru/20220512/peskov-1788220368.html

https://ria.ru/20220513/azovstal-1788298149.html

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Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" Редкие кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали" снял корреспондент РИА Новости, съемка проводилась на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате. Как рассказывали ранее вышедшие из "Азовстали" мирные граждане, в таких бомбоубежищах, которых достаточно много в различных строениях на территории завода, скрываются оставшиеся там боевики "Азова" и украинские военные. По словам эвакуировавшихся, националисты силой удерживали людей в подвалах и бомбоубежищах или запугивали, чтобы они не покидали подземелья. 2022-05-14T08:13 true PT2M46S

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Дарья Буймова

в мире, украина, ссср, мариуполь