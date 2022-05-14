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Умер экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн
Умер экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн - РИА Новости, 14.05.2022
Умер экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн
Роберт Макфарлейн, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане, умер в возрасте 84 лет, сообщила газета... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T02:25
2022-05-14T02:25
2022-05-14T06:33
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Роберт Макфарлейн, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности при Рональде Рейгане, умер в возрасте 84 лет, сообщила газета Washington Post со ссылкой на его сына.По словам собеседника издания, причиной смерти стало обострение заболевания легких.Макфарлейн занимал должность советника Рейгана по национальной безопасности в течение двух лет (1983-1985). Этот пост он покинул из-за разногласий с министром обороны США Каспаром Уайнбергером и главой администрации Рейгана Дональдом Риганом.В дальнейшем Макфарлейн оказался причастен к крупному политическому скандалу "Иран-контрас", который разгорелся во второй половине 1980-х годов. Проблема заключалась в тайных поставках вооружения в Иран. В 1988 году в рамках расследования этого дела экс-советник признал себя виновным в сокрытии информации от конгресса. Макфарлейна приговорили к двум годам условного заключения и штрафу в размере 20 тысяч долларов, но в 1992 году его помиловал президент Джордж Буш-старший.
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в мире, джордж буш-старший, сша, иран, рональд рейган, роберт макфарлейн
02:25 14.05.2022 (обновлено: 06:33 14.05.2022)
Умер экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн
Washington Post: умер экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт Макфарлейн