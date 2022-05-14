https://ria.ru/20220514/lnr-1788475191.html

Войска ЛНР обстреливают позиции ВСУ у города Светлодарск

Войска ЛНР обстреливают позиции ВСУ у города Светлодарск - РИА Новости, 14.05.2022

Войска ЛНР обстреливают позиции ВСУ у города Светлодарск

Артиллерия ЛНР ведёт обстрел позиций украинских силовиков у города Светлодарск в Донбассе, для корректировки применяются дроны, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:06

2022-05-14T09:06

2022-05-14T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая область

светлодарск

украина

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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Артиллерия ЛНР ведёт обстрел позиций украинских силовиков у города Светлодарск в Донбассе, для корректировки применяются дроны, сообщила Народная милиция ЛНР.Город Светлодарск находится на востоке Донбасса на границе с ЛНР. Он подконтролен украинским силовикам."Артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР точными ударами продолжают уничтожать позиции украинских нацистов… в районе города Светлодарск. Данный укрепрайон - это очень сильно укреплённая линия обороны противника", - сообщил журналистам представитель Народной милиции.В многокилометровую линию обороны входят траншеи, блиндажи, бетонные укрепления, огневые точки."Нам предстоит прорвать эту линию обороны, залитую бетоном", - уточнил представитель Народной милиции.Для корректировки огня и более точного поражения используются дроны, уточнили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

луганская народная республика

донецкая область

светлодарск

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры прорыва обороны украинских националистов артиллерией ЛНР под Светлодарском Артиллерия ЛНР под Светлодарском точными ударами прорывает залитую бетоном линию обороны украинских националистов, для корректировки применяются дроны. Город Светлодарск находится на востоке Донбасса на границе с ЛНР. Он подконтролен украинским силовикам. 2022-05-14T09:06 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, донецкая область, светлодарск, украина