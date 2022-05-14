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Спортивный врач дал совет, с чего начать подготовку тела к лету
Спортивный врач дал совет, с чего начать подготовку тела к лету - РИА Новости, 14.05.2022
Спортивный врач дал совет, с чего начать подготовку тела к лету
Незадолго до наступления лета россияне начинают активнее заниматься спортом, отметил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин. Он объяснил, как не... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T02:15
2022-05-14T02:15
2022-05-14T02:15
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илья мелехин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Незадолго до наступления лета россияне начинают активнее заниматься спортом, отметил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин. Он объяснил, как не получить инфаркт в процессе тренировок.Прежде чем приступать к интенсивным занятиям в спортзале, необходимо посетить врача, уверен Мелехин.Обследование, о котором идет речь, должно включать измерение давления, стандартный набор анализов и флюорографию, уточнил спортивный врач.Без объективной оценки состояния своего здоровья опасно подвергаться большим физическим нагрузкам, продолжил Мелехин. По его словам, многие болезни, в частности, гипертония, не всегда дают о себе знать до начала тренировок.Заниматься спортом при гипертонии очень опасно, это может привести к тяжелым осложнениям, даже к инфаркту, считает он."Невылеченная гипертоническая болезнь — это не только противопоказание для занятий спортом, она опасна для жизни, потому что от нее страдают сосуды и сердце", —предупредил Мелехин.Если правильно подойти к тренировкам, то усовершенствовать тело к лету можно и за месяц, полагает он.
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общество, россия, илья мелехин, здоровье
Спортивный врач дал совет, с чего начать подготовку тела к лету
Спортивный врач: большие физические нагрузки опасны без оценки состояния здоровья
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Незадолго до наступления лета россияне начинают активнее заниматься спортом, отметил в интервью радио Sputnik
спортивный врач Илья Мелехин. Он объяснил, как не получить инфаркт в процессе тренировок.
Прежде чем приступать к интенсивным занятиям в спортзале, необходимо посетить врача, уверен Мелехин.
"Если человек планирует регулярно заниматься, и он поставил себе серьезную цель, то надо начать с похода к врачу. Это нужно, чтобы определить состояние своего здоровья перед началом тренировок к лету", — сказал он.
Обследование, о котором идет речь, должно включать измерение давления, стандартный набор анализов и флюорографию, уточнил спортивный врач.
Без объективной оценки состояния своего здоровья опасно подвергаться большим физическим нагрузкам, продолжил Мелехин. По его словам, многие болезни, в частности, гипертония, не всегда дают о себе знать до начала тренировок.
"Некоторые заболевания вроде гипертонической болезни могут себя никак не проявлять до начала занятий. Почему-то люди считают, что при гипертонии у них обязательно болит голова, но это не обязательно. Может не быть никаких симптомов, а давление при этом 160 и выше. Человек может годами этого не знать, пока во время усиленной тренировки что-то не произойдет", — добавил Мелехин.
Заниматься спортом при гипертонии очень опасно, это может привести к тяжелым осложнениям, даже к инфаркту, считает он.
"Невылеченная гипертоническая болезнь — это не только противопоказание для занятий спортом, она опасна для жизни, потому что от нее страдают сосуды и сердце", —предупредил Мелехин.
Если правильно подойти к тренировкам, то усовершенствовать тело к лету можно и за месяц, полагает он.