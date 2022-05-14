https://ria.ru/20220514/leto-1788457850.html

Спортивный врач дал совет, с чего начать подготовку тела к лету

Спортивный врач дал совет, с чего начать подготовку тела к лету - РИА Новости, 14.05.2022

Спортивный врач дал совет, с чего начать подготовку тела к лету

Незадолго до наступления лета россияне начинают активнее заниматься спортом, отметил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин. Он объяснил, как не... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T02:15

2022-05-14T02:15

2022-05-14T02:15

общество

россия

илья мелехин

здоровье

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Незадолго до наступления лета россияне начинают активнее заниматься спортом, отметил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин. Он объяснил, как не получить инфаркт в процессе тренировок.Прежде чем приступать к интенсивным занятиям в спортзале, необходимо посетить врача, уверен Мелехин.Обследование, о котором идет речь, должно включать измерение давления, стандартный набор анализов и флюорографию, уточнил спортивный врач.Без объективной оценки состояния своего здоровья опасно подвергаться большим физическим нагрузкам, продолжил Мелехин. По его словам, многие болезни, в частности, гипертония, не всегда дают о себе знать до начала тренировок.Заниматься спортом при гипертонии очень опасно, это может привести к тяжелым осложнениям, даже к инфаркту, считает он."Невылеченная гипертоническая болезнь — это не только противопоказание для занятий спортом, она опасна для жизни, потому что от нее страдают сосуды и сердце", —предупредил Мелехин.Если правильно подойти к тренировкам, то усовершенствовать тело к лету можно и за месяц, полагает он.

https://rsport.ria.ru/20220223/1574477697.html

https://ria.ru/20210521/dietolog-1733223087.html

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общество, россия, илья мелехин, здоровье