https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532255.html
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:30
2022-05-14T15:30
2022-05-14T16:33
в мире
санкции в отношении россии
россия
сергей лавров
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены."Западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Министр добавил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит".
https://radiosputnik.ria.ru/20220425/kitay-1785367873.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Потуги изолировать нашу страну обречены" – Лавров о западных политиках и санкциях
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. "Западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Министр добавил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит".
2022-05-14T15:30
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, россия, сергей лавров
15:30 14.05.2022 (обновлено: 16:33 14.05.2022)
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров
Глава МИД Лавров призвал западных политиков понять, что потуги изолировать Россию обречены