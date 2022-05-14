https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532255.html

Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров

Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022

Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:30

2022-05-14T15:30

2022-05-14T16:33

в мире

санкции в отношении россии

россия

сергей лавров

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены."Западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Министр добавил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит".

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/kitay-1785367873.html

россия

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2022

Дарья Буймова

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"Потуги изолировать нашу страну обречены" – Лавров о западных политиках и санкциях Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. "Западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Министр добавил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит". 2022-05-14T15:30 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, россия, сергей лавров