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Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
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Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:30
2022-05-14T16:33
в мире
санкции в отношении россии
россия
сергей лавров
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены."Западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Министр добавил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит".
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"Потуги изолировать нашу страну обречены" – Лавров о западных политиках и санкциях
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. "Западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Министр добавил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит".
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в мире, санкции в отношении россии, россия, сергей лавров
15:30 14.05.2022 (обновлено: 16:33 14.05.2022)
 
Потуги изолировать Россию обречены, заявил Лавров

Глава МИД Лавров призвал западных политиков понять, что потуги изолировать Россию обречены

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены.
"Западным политикам, конечно же, надо понять, что их потуги изолировать нашу страну обречены", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Министр добавил, что "многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит".
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