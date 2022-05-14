https://ria.ru/20220514/krym-1788509194.html

В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров

В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров - РИА Новости, 14.05.2022

В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:46

2022-05-14T12:46

2022-05-14T12:46

владимир зеленский

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россия

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оон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик."Нам признание Крыма Украиной - как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки... А мы сами разберемся в своих делах", - сказал РИА Новости Фикс.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788387683.html

https://ria.ru/20220513/gosudarstvo-1788315229.html

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Дарья Буймова

владимир зеленский, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, оон, политика