https://ria.ru/20220514/kosmos-1788505726.html

"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner

"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner - РИА Новости, 14.05.2022

"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner

Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах, сообщил... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:20

2022-05-14T12:20

2022-05-14T13:54

наука

космос - риа наука

анна кикина

наса

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях".По его словам, обсуждение возможности перекрестных полетов на МКС, то есть того, чтобы одним членом экипажа российского "Союза МС" был американский астронавт взамен на то, чтобы один россиянин летал на американском Crew Dragon, началось в прошлом году, когда "ситуация кардинально поменялась"."Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит том, что мы уверены в своих кораблях... на корабле (американского предпринимателя Илона - ред.) Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы..., это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку на их корабль", - добавил Рогозин.Первым российским космонавтом, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX Маска, может стать единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/starliner-1745707229.html

https://ria.ru/20220514/korabl-1788505045.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, анна кикина, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, роскосмос, дмитрий рогозин