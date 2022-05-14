Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220514/kosmos-1788505726.html
"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner
"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner - РИА Новости, 14.05.2022
"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner
Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах, сообщил... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:20
2022-05-14T13:54
наука
космос - риа наука
анна кикина
наса
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d0089c3c5d0fc57e6ce47feba4c35c7.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях".По его словам, обсуждение возможности перекрестных полетов на МКС, то есть того, чтобы одним членом экипажа российского "Союза МС" был американский астронавт взамен на то, чтобы один россиянин летал на американском Crew Dragon, началось в прошлом году, когда "ситуация кардинально поменялась"."Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит том, что мы уверены в своих кораблях... на корабле (американского предпринимателя Илона - ред.) Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы..., это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку на их корабль", - добавил Рогозин.Первым российским космонавтом, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX Маска, может стать единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210813/starliner-1745707229.html
https://ria.ru/20220514/korabl-1788505045.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_85e997af8be0737ab61d3be1d8a08fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, анна кикина, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, роскосмос, дмитрий рогозин
12:20 14.05.2022 (обновлено: 13:54 14.05.2022)
 
"Роскосмос" не посадит своего космонавта в американский корабль Starliner

Глава Роскосмоса Рогозин: корпорация не посадит своего космонавта в американский Starliner

© NASAНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© NASA
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа 2021, 21:22В мире
Boeing вернет Starliner на завод из-за "проблем с двигателями"
Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях".
По его словам, обсуждение возможности перекрестных полетов на МКС, то есть того, чтобы одним членом экипажа российского "Союза МС" был американский астронавт взамен на то, чтобы один россиянин летал на американском Crew Dragon, началось в прошлом году, когда "ситуация кардинально поменялась".
"Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит том, что мы уверены в своих кораблях... на корабле (американского предпринимателя Илона - ред.) Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы..., это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку на их корабль", - добавил Рогозин.
Первым российским космонавтом, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX Маска, может стать единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.
Грузовой корабль Прогресс МС-18 на стартовом комплексе Восток - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
12:14Наука
"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС по еще более короткой схеме
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала